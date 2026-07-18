Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 15 entre Champagnole y Plateau de Solaison

El Tour de Francia cierra su segundo bloque de etapas este domingo con un atractivo recorrido en torno a los Alpes que incluye en la parte final un muro que evoca al pasado y una llegada en alto inédita en la carrera.

En la 15ª etapa los corredores acumularán casi 4.000 de desnivel positivo en 184 kilómetros de recorrido hasta el Plateau de Solaison.

Claves de la etapa 15 del Tour 2026

Se prevé además pelea desde la salida de Champagnole, con una sucesión de repechos por el macizo del Jura que llevarán muy pronto al sprint intermedio y un primer puerto no puntuable (col de la Savine) que se encadena con el primero que sí está catalogado, la subida a la estación de Les Rousses.

Tras esta breve travesía por la penúltima de las cinco cordilleras francesas del Tour llegará un tramo de transición rumbo al sur por terreno quebrado. Un entrenamiento para lo que viene a continuación: el col de la Croisette, casi 5 km con una pendiente constante en torno al 11%.

Altimetría del col de la Croisette - Salève letour.fr

La primera vez que el Tour subió a esta montaña del Salève --un balcón sobre Ginebra con los Alpes al fondo-- fue cuando Luis Ocaña ganó el Tour en 1973. El español forjó el triunfo precisamente en esa jornada, con un ataque en ese puerto. Pero hacía más de 30 años que la carrera no pasaba por aquí.

Tras un descenso corto y vertiginoso, otra subida más suave y un pequeño tramo llano al fin... pero solo para encaminarse al Plateau de Solaison, la meseta en la que culmina un duro puerto y esta etapa. Es un estreno en el Tour, pero ya es conocido por los ciclistas puesto que aquí acabó la última etapa del reciente Tour de Auvernia-Ródano-Alpes (ex Dauphiné), con doblete de Isaac del Toro.

Como recuerda la organización, es una ascensión de más de 11 km al 9% de desnivel medio por una carretera angosta a través de los pueblos del macizo de Bornes, una espectacular cadena montañosa prealpina ubicada en la Alta Saboya. Siempre muy cerca de Suiza, pero sin pasar la frontera.