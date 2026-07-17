Tour de Francia 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 13 entre Dole y Belfort

Este viernes 17 de julio se disputa la etapa 13 del Tour de Francia 2026 entre Dole y Belfort, de 205,8 kilómetros de recorrido y un perfil ondulado con dos puertos de montaña en la parte final donde el Ballon d'Alsace (1ª categoría) dictará la sentencia final.

La tercera victoria de Tim Merlier en el accidentado sprint de la etapa 12 con final en Chalon-Sur-Sâone da paso a una jornada con un perfil ondulado y un puerto exigente en la parte final del recorrido que hará la selección final en la lucha por la victoria.

La etapa más larga del Tour 2026 es también la única que supera los 200 kilómetros de recorrido. Su perfil atípico favorece a los escapados, pero la formación de una fuga podría tardar en concretarse. Habrá que esperar a pasar Besançon para enfrentarse al gran escollo del tramo final del día. La aproximación al Ballon d'Alsace, 121 años después de la primera etapa de montaña del Tour, puede servir de trampolín para imponerse en la meta de Belfort.

No será hasta el punto kilométrico 137,8 cuando el pelotón afronta el sprint intermedio en la localidad de Mélisey, después de una larga tirada sin apenas dificultades de una jornada maratoniana, donde a buen seguro, habrá algún intento de sorprender al pelotón.

Sin embargo, a partir de ese momento, los corredores afrontan un tramo final agitado, con la subida al Col des Croix, de tercera categoría, y sobre todo, el Ballon d' Alsace, de primera categoría, que de haber cuajado la escpada del día, hará la selección final para la disputa de la victoria de etapa.