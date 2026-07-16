Tour de Francia 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 12 entre Nevers Circuito Magny-Cours y Chalon-Sur-Sâone

Este jueves 16 de julio se disputa la etapa 12 del Tour de Francia 2026 entre Nevers Circuito de Magny-Cours y Chalon-Sur-Sâone, de 179,1 kilómetros de recorrido y un perfil llano donde habrá otra nueva oportunidad para una llegada masiva al sprint.

Tras la victoria del noruego Soren Waerenskjold en la etapa 11, la más rápida en la historia del Tour, los velocistas tendrán otra oportunida de brillar en la línea de meta de Chalon-Sur-Sâone, con el precedente de la victoria al sprint del neerlandés Dylan Groenewegen en 2019, la última llegada de la carrera a esta localidad.

En su camino hacia Chalon-sur-Saône, el pelotón cruzará el Loira, al igual que el día anterior, por Decize, visitará Montceau-les-Mines y después el sur de Morvan, pero siempre con un ojo puesto en la ventaja de los escapados. Incluso con la ayuda de la Côte de Montagny-lès-Buxy (2,6 km con un desnivel medio del 4,3 %), los atacantes tendrán pocas esperanzas de resistir a los equipos de esprínters en los viñedos de Chalon.

El pelotón afronta un recorrido llano que les llevará a cruzar el sprint intermedio de Decize, a 45.8 kilómetros de la salida, para encadenar después la Côte de Lanty y la Côte de Cuzy, ambas de cuarta categoría, que les lanzará a la segunda parte del recorrido, también llano con el único obstáculo del Côte de Montagny-les. Buxy, también de cuarta categoría, a menos de 20 kilómetros para la línea de meta.