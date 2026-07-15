Tour de Francia 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 11 entre Vichy y Nevers

Este miércoles 15 de julio se disputa la etapa 11 del Tour de Francia 2026 entre Vichy y Nevers, de 161,3 kilómetros de recorrido y un perfil llano donde podría darse una nueva llegada al sprint en la que el belga Tim Merlier apunta como gran favorito a lograr su tercera victoria parcial.

La tercera victoria de Tadej Pogacar en la etapa disputada en el Macizo Central donde el ciclista español Javier Romo fue protagonista en la escapada larga del día dará paso a una nueva jornada donde los sprinters tendrán una nueva oportunidad de demostrar todo su poderío.

Los sprínters vuelven a tener un día marcado en el calendario del Tour para intentar brillar en la línea de meta mientras los aficionados a las fugas afrontan la jornada con unas estadísticas poco favorables para que su apueta pueda tener éxito en este tipo de terreno. Con todo, seguro que habrá quienes estén dispuestos a mover ficha y desmarcase en el paso por Allier y la Nièvre. Es posible que el hueco que abran sea mínimo, pero nunca está de más intentarlo.

Los dos puertos de montaña de cuarta categoría, uno al comienzo y otro al final, no serán obstáculo para que los equipos de los grandes velocistas controlen la carrera para llevar su desenlace a una llegada masiva para que los especialistas vuelvan a disputarse el triunfo de etapa.