Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 12 entre Magny Cours y Chalon sur Saône

El Tour de Francia 2026 ofrece este jueves una nueva posibilidad a los sprinters, la segunda consecutiva y la más clara que van a tener ya en lo que queda de competición, con la llegada a Chalon sur Saône.

En un gran guiño a los hombres más rápidos del pelotón, esta 12ª etapa comenzará en el circuito de carreras de Nevers Magny-Cours y se dirigirá siempre rumbo al este por un recorrido más bien llano de 179 kilómetros.

Mapa de la etapa letour.fr

Momentos clave de la 12ª etapa del Tour Los ciclistas tendrán tan solo que superar tres altos puntuables de cuarta categoría para el premio de la montaña, aunque otro de los puntos de interés será el sprint intermedio en Decize, justo cuando crucen el Loira (centro de Francia). La última de estas tachuelas, la cota Montagny-lès-Buxy, tiene 2,6 km al 4,3% de desnivel medio: una subida que no debería suponer un obstáculo insalvable para ningún corredor... Pero dependiendo de las condiciones, un ritmo muy fuerte puede poner en apuros a algún sprinter a 20 km para el final. Ya en las calles de Chalon sur Saône, ojo al giro muy cerrado a falta de poco más de 2 km para la meta. Después, los ciclistas remontarán por la ribera derecha del Saona por una calzada de 6 m de ancho y verán la pancarta a falta de 500 m, según el libro de ruta. La última vez que el Tour llegó a esta localidad del departamento de Saône et Loire (y a este mismo lugar exacto, el Quai Saint Cosme) fue en 2019 y ganó el neerlandés Dylan Groenewegen en una volata espectacular. En esta edición no está habiendo un dominador claro en los sprints masivos. El primero fue para el neerlandés Olav Kooij (Decathlon), los dos siguientes para el belga Tim Merlier (Soudal) y este miércoles en Nevers el sorprendente ganador ha sido el noruego Soren Waerenskjold (Uno-X).