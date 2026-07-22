Tour de Francia 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 17 entre Chambery y Voiron

Este miércoles 22 de de julio se disputa la etapa 17 del Tour de Francia 2026 entre Chambery y Voiron, una jornada catalogada como llana de 174,7 kilómetros de recorrido con cuatro cotas montañosas en la primera mitad.

El ciclista esloveno Tadej Pogacar defiende los más de cuatro minutos de ventaja con respecto a Remco Evenepoel, quien se llevó la victoria en la contrarreloj individual de 26,1 kilómetros mientras Juan Ayuso es quinto de la general con más de 9 minutos de desventaja sobre el líder.

Una etapa diseñada para aventureros o esprínters marcará este miércoles el último respiro para el pelotón antes de adentrarse de lleno en los Alpes para afrontar la recta final de esta edición del Tour camino de París.

Los 174,7 kilómetros entre Chambéry y Voiron incluyen cuatro puertos puntuables, tres de cuarta y uno de tercera categoría, pero todos ellos en los 60 primeros kilómetros de la etapa, antes de adentrarse en el escarpado macizo de la Chartreuse, en la zona baja de los Alpes.

Dos escenarios son posibles: una escapada larga que se forme en la zona más abrupta del principio y que llegue a meta o una jornada controlada por los equipos de los esprínters que desemboque en una llegada masiva.

Estos últimos han tenido pocas oportunidades y el abandono del belga Tim Merlier, gran dominador de los sprints en esta edición con tres victorias, puede azuzar el apetito de estos.

Los aspirantes a la general vivirán una jornada de transición entre la dura crono de Thonon-les-Bains y las tres imponentes jornadas alpinas que se perfilan en el horizonte, con meta en Orcières-Merlette y en dos ocasiones en el Alpe d'Huez.