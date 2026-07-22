El Real Madrid traspasa a Alba Redondo a la Juventus y Misa Rodríguez ficha por el Arsenal

El Real Madrid ha llegado a un acuerdo con la Juventus de Turín para el traspaso de la delantera Alba Redondo mientras Misa Rodríguez ha fichado por el Arsenal tras finalizar contrato con el club blanco.

La atacante albaceteña, internacional y campeona del mundo con la selección española en 2023, llegó al club blanco en 2024, procedente del Levante UD. Su estancia en la capital se prolongó así durante dos temporadas, en las que disputó un total de 80 encuentros y anotó 30 goles.

"El Real Madrid le desea mucha suerte a ella y a su familia en esta nueva etapa de sus vidas", señaló el club en un escueto comunicado.

Misa Rodríguez jugará con Mariona y Laia en el Arsenal Además, el Arsenal ha anunciado este miércoles el fichaje de la portera grancanaria Misa Rodríguez, que llega a Londres tras finalizar contrato con el Real Madrid. ““ La guardameta se mostró "feliz y orgullosa" tras su incorporación al Arsenal, ya que es "un equipo de primer nivel", informó el club inglés a través de un comunicado. "El Arsenal es uno de los mejores clubes del mundo y estoy muy emocionada de formar parte del equipo y afrontar este nuevo reto. Quiero ayudar a competir por títulos y a hacer historia junto a nuestra afición", afirmó la nueva jugadora de los 'Gunners'. Además, la que fuera capitana del Real Madrid reconoció que Mariona Caldentey y Laia Codina, compañeras de la selección, le ayudaron a tomar la decisión de fichar por el Arsenal. "He hablado con Mariona y Codi", explicó. "Están muy contentas de que me haya mudado al Arsenal. Sé que Mariona me ayudará mucho, al igual que Ona -Batlle-; son mis compañeras y amigas. Estoy segura de que tendremos un gran año", declaró.