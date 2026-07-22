El Real Madrid traspasa a Alba Redondo a la Juventus y Misa Rodríguez ficha por el Arsenal
- El FC Barcelona ha anunciado el fichaje de la central neerlandesa Renee van Asten hasta 2030
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El Real Madrid ha llegado a un acuerdo con la Juventus de Turín para el traspaso de la delantera Alba Redondo mientras Misa Rodríguez ha fichado por el Arsenal tras finalizar contrato con el club blanco.
La atacante albaceteña, internacional y campeona del mundo con la selección española en 2023, llegó al club blanco en 2024, procedente del Levante UD. Su estancia en la capital se prolongó así durante dos temporadas, en las que disputó un total de 80 encuentros y anotó 30 goles.
"El Real Madrid le desea mucha suerte a ella y a su familia en esta nueva etapa de sus vidas", señaló el club en un escueto comunicado.
Misa Rodríguez jugará con Mariona y Laia en el Arsenal
Además, el Arsenal ha anunciado este miércoles el fichaje de la portera grancanaria Misa Rodríguez, que llega a Londres tras finalizar contrato con el Real Madrid.
La guardameta se mostró "feliz y orgullosa" tras su incorporación al Arsenal, ya que es "un equipo de primer nivel", informó el club inglés a través de un comunicado.
"El Arsenal es uno de los mejores clubes del mundo y estoy muy emocionada de formar parte del equipo y afrontar este nuevo reto. Quiero ayudar a competir por títulos y a hacer historia junto a nuestra afición", afirmó la nueva jugadora de los 'Gunners'.
Además, la que fuera capitana del Real Madrid reconoció que Mariona Caldentey y Laia Codina, compañeras de la selección, le ayudaron a tomar la decisión de fichar por el Arsenal.
"He hablado con Mariona y Codi", explicó. "Están muy contentas de que me haya mudado al Arsenal. Sé que Mariona me ayudará mucho, al igual que Ona -Batlle-; son mis compañeras y amigas. Estoy segura de que tendremos un gran año", declaró.
El Barça ficha a la central neerlandes Renee van Asten
El FC Barcelona ha anunciado este miércoles el fichaje de la central neerlandesa Renee van Asten, de 19 años, que llega traspasada desde el Ajax y firma contrato con el conjunto blaugrana hasta el 30 de junio de 2030 para reforzar la defensa del vigente campeón de Europa.
Van Asten, considerada una de las centrales con mayor proyección del fútbol europeo, aterriza en el Barça tras completar una destacada temporada en el Ajax, con el que se consolidó en la élite del fútbol neerlandés. El club destacó que aportará "potencia física, buena salida de balón, anticipación y solidez defensiva" a la zaga.
La futbolista fue una de las grandes revelaciones de la Eredivisie femenina 2025/26, en la que, pese a tratarse de su primera campaña en el fútbol profesional, fue reconocida con los premios Johan Cruiyff al Talento del Año de la competición y Talento del Año del Ajax femenino.
Su progresión también le permitió dar el salto a la selección absoluta de Países Bajos con solo 19 años, después de destacar en las categorías inferiores. Según el Barça, su polivalencia, dominio del juego aéreo y capacidad para iniciar el juego desde atrás encajan con el estilo de juego del equipo azulgrana.
Con esta incorporación, el Barça Femení continúa perfilando su plantilla para la próxima temporada y reforzando una defensa que había perdido a Mapi León, que jugará en Londres junto a Alexia Putellas, con una apuesta de futuro para el eje de la defensa.