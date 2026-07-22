Tour de Francia 2026: hora y dónde vivir la emoción de las etapas de los Alpes en TV

El Tour de Francia 2026 entra en su recta final y lo hace con las etapas más emocionantes de esta edición de la ronda gala. La organización ha esperado hasta la tercera semana para que los corredores se enfrenten a la cordillera de los Alpes, con cumbres míticas como el Alpe d’Huez, al que se ascenderá en dos ocasiones, o la Col du Galibier. Entre el jueves 23 de julio y el sábado 25 de julio, la ronda gala se decidirá en estas cumbres, con tres etapas que se podrán seguir en directo y gratis en RTVE.

El Mundial de fútbol ha eclipsado esta edición de la ronda gala que ha dejado, sin embargo, momentos para la historia como el ascenso al Tourmalet de Pogacar, un golpe sobre la mesa del esloveno del UAE Team Emirates, que venía como favorito para esta edición del Tour y que tiene todas las papeletas para volver a coronarse en París este domingo 26 de julio. Sería su quinto tour consecutivo, justo cuando se cumplen 41 años del quinto tour de Miguel Induráin.

A 04:32 minutos, el belga Remco Evenepoel, explotará sus posibilidades tras haberle arañado 28” en la contrarreloj individual del martes. A casi siete minutos, el mexicano Isaac del Toro confía en poder amarrar el podio, en el que se coló tras el abandono de Vingegaard por una caída en la jornada 15. Al acecho de esa tercera posición se encuentran el español Juan Ayuso y, sobre todo, el francés Paul Seixas, a apenas 20” del mexicano.

Tadej Pogacar celebra su cuarta victoria en el Tour de Francia 2026 con su victoria en Le Markstein FelleringGuillaume Horcajuelo

Doble ascenso al Alpe D'Huez Todo por decidir, por tanto, en estas etapas finales del Tour de Francia que discurrirán por los Alpes franceses, con subidas míticas como la del Alpe D’huez, un puerto de 13,8 kilómetros con una pendiente media del 7,9% y rampas que llegan al 10% y otras que superan el 11,5%, a lo que se suman curvas de herradura, que ya son historia de la ronda gala. Cada una de esas 21 curvas lleva el nombre de uno de los ganadores en la cumbre del puerto, empezando por Fausto Coppi, el primero que lo logró. La curva 21 lleva su nombre, junto con el de Lance Amstrong, que se anotó la victoria número 22 en este pico. El Alpe D’Huez se ha subido en más de 30 ocasiones en la historia del Tour de Francia y tres españoles cuentan con el honor de haber conseguido coronar en primera posición: Fede Etxabe en 1987, Iban Mayo en 2003 y, el último, Carlos Sastre, en 2008. Además, tras el ascenso, Sastre logró vestirse con el maillot amarillo de líder de la clasificación en ese año. El ciclista español animado por un aficionado, durante la subida a l'Alpe d'Huez, en la 17ª etapa.REUTERS Este año, por primera vez, la subida al Alpe D’huez se realizará por sus dos vertientes, ya que si en la etapa del viernes se ascenderán las 21 curvas míticas, en la etapa reina del sábado se ascenderá a la cumbre por la agreste Col de la Sarenne, una carretera que se arregló en 2013 para permitir, precisamente, que esta cumbre pudiera subirse por laderas distintas.

Tres etapas para decidir un Tour Las etapas reina de este tour comienzan este jueves 23 de julio con la etapa 18 entre Voiron y Orcières-Merlette, una jornada de 185 kilómetros rompepiernas, con un desnivel de 3.900 metros y el ascenso final a la cumbre de Orcières-Merlette, de 1.850 metros. Se trata de una cumbre de 7,1 kilómetros, al 6,7% de desnivel medio. Antes, los corredores pasarán por la Cota d'Engines (11,4 km al 5,4%) y la Cota de Montereynard (9,7 km al 5%), dos puertos de primera y segunda categoría. Teledeporte y RTVE Play seguirán la etapa desde las 14:05 horas y la emisión pasará a La 1 a partir de las 15:50 horas. El viernes 24 de julio, la etapa 19 llegará con el primer encuentro de los corredores con el Alpe D’Huez, en una jornada que incluye un puerto de primera y dos más de segunda categoría. Será una jornada corta, de 128 kilómetros y 3.500 metros de desnivel, con ascensos al Col Bayard, de 4,7 kilómetros al 7,2% de desnivel y otra más al Col de Noyer, de 7,2 kilómetros de longitud al 8,5%. El aperitivo antes del Alpe D’huez será el ascenso al Col d’Ornon, de 5,4 kilómetros al 6,4% de desnivel. Todo ello, antes de poner camino a la mítica cumbre, con una pendiente media del 8,1%. Teledeporte y RTVE Play seguirán la etapa desde las 15:30 horas y la emisión pasará a La 1 a partir de las 15:50 horas para vivir el final. Todo se decidirá el sábado 25 de julio en la etapa reina, que será emitida por Teledeporte y RTVE Play desde las 12:45 horas (desde las 15:50 horas en La 1), para no perderse detalle de esta etapa de 171 kilómetros con 5.600 metros de desnivel acumulado y cuatro puertos de categoría especial. Con final en el Alpe D’Huez, previamente los corredores encadenarán el infinito Col de la Croix de Fer, de 24 kilómetros al 5,2% de desnivel, con el Col du Télégraphe (11,9 kilómetros al 7,1%) y la cima del Tour: el Col du Galibier (de 17,7 kilómetros al 6,9%). Para rematar, se subirá al Alpe d'Huez por la inédita Col de la Sarenne (12,8 kilómetros al 7,3%). Tour de Francia 2026: perfil del col de Sarenne y los últimos kilómetros de la 20ª etapaletour.fr