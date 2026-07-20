Los controles de madrugada fueron autorizados por un juez: la sospecha del dopaje vuelve al Tour
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Un juez autorizó los controles antidopaje realizados a Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard en plena madrugada del sábado al domingo, antes de la 15ª etapa del Tour 2026, según han informado fuentes judiciales a medios franceses.
En concreto, un juez de París encargado de derechos fundamentales fue contactado por la Agencia Internacional de Controles (ITA) de conformidad con el artículo L.232-14-4 del Código del Deporte francés para autorizar los controles antidopaje que tuvieron lugar entre el 18 y el 19 de julio, según ha detallado la fiscalía a AFP, confirmando una información publicada previamente por el diario L'Équipe este lunes.
La citada disposición legal contempla este tipo de autorización y de controles solo cuando la autoridad competente "tiene sospechas serias y consistentes" de una infracción a las normas antidopaje.
La ITA es el órgano independiente encargado de realizar los controles para diversas federaciones internacionales, entre ellas la de ciclismo. Y según el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), hay que tener "sospechas serias y específicas de que un ciclista pueda estar involucrado en actividades de dopaje" para realizar controles entre las 23.00 y las 5.00 horas, recuerda France Presse.
La agencia, citando fuentes de la fiscalía de París, también precisa que los jueces de libertades y detención de los juzgados de París y Marsella "tienen competencia concurrente para resolver las solicitudes de controles antidopaje nocturnos".
Críticas de los ciclistas
Como portador del maillot amarillo de líder del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar (UAE) ya venía sometiéndose a controles diarios después de cada etapa.
Entre la 14ª y la 15ª etapa del Tour de Francia, Pogacar y el que entonces era segundo, el danés Jonas Vingegaard --que luego abandonó la carrera tras una caída en carrera el domingo--, fueron despertados a las 5:00 y a las 2:00 de la madrugada, respectivamente, para someterse a controles antidopaje sin previo aviso. Eso generó mucha polémica el domingo en el Tour, con fuertes críticas de los corredores, en particular de los compañeros de los afectados, que hablaron de "falta de respeto" o incluso de "trato inhumano".
Estas nuevas informaciones sitúan el caso en otro nivel y el Tour de Francia, la competición más importante de este deporte, vuelve a estar rodeada de la sospecha del dopaje.