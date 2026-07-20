Los controles de madrugada fueron autorizados por un juez: la sospecha del dopaje vuelve al Tour

Un juez autorizó los controles antidopaje realizados a Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard en plena madrugada del sábado al domingo, antes de la 15ª etapa del Tour 2026, según han informado fuentes judiciales a medios franceses.

En concreto, un juez de París encargado de derechos fundamentales fue contactado por la Agencia Internacional de Controles (ITA) de conformidad con el artículo L.232-14-4 del Código del Deporte francés para autorizar los controles antidopaje que tuvieron lugar entre el 18 y el 19 de julio, según ha detallado la fiscalía a AFP, confirmando una información publicada previamente por el diario L'Équipe este lunes.

La citada disposición legal contempla este tipo de autorización y de controles solo cuando la autoridad competente "tiene sospechas serias y consistentes" de una infracción a las normas antidopaje.

La ITA es el órgano independiente encargado de realizar los controles para diversas federaciones internacionales, entre ellas la de ciclismo. Y según el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), hay que tener "sospechas serias y específicas de que un ciclista pueda estar involucrado en actividades de dopaje" para realizar controles entre las 23.00 y las 5.00 horas, recuerda France Presse.

La agencia, citando fuentes de la fiscalía de París, también precisa que los jueces de libertades y detención de los juzgados de París y Marsella "tienen competencia concurrente para resolver las solicitudes de controles antidopaje nocturnos".