Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 16, la única contrarreloj individual
- Crono de 26 km con tres partes diferenciadas: subida, bajada y llano a orillas del lago Lemán
- 16ª etapa del Tour en directo a las 14:15 en Teledeporte, luego en La 2 y sin cortes en RTVE Play
Jornada crucial en el Tour de Francia este martes con la única contrarreloj individual de la carrera, que tendrá 26,1 km y una subida en la primera parte.
De hecho, el recorrido presenta tres partes claramente diferencias: los diez kilómetros iniciales son de ascenso, luego hay siete de descenso y se acaba con nueve en llano.
Claves del recorrido
En total, esos 26 km entre dos centros termales a orillas del Lago Lemán, Évian les Bains y Thonon les Bains después de la segunda y última jornada de descanso de esta edición del Tour.
Los ciclistas tendrán que afrontar primero la ascensión hasta Larringes, concretamente 9,7 km al 4,3% de desnivel medio y que será puntuable de segunda categoría para el premio de la montaña.
Luego una bajada rápida, sin curvas pronunciadas, en la que habrá que pedalear fuerte. Y para acabar el mejor tramo para los rodadores ya por las calles de Thonon y con algunos giros muy cerrados. La meta estará junto al Château de Ripaille.
Los puntos de cronometraje intermedios estarán en los km 4,8 y 18,1, o sea, en mitad de la subida y al acabar el descenso.
En total, según el libro de ruta, se acumularán 500 m desnivel positivo en una contrarreloj que, a priori, no es la mejor para los especialistas y que en cualquier caso pondrá a prueba a los corredores que están en la pelea de la clasificación general. El líder destacado Tadej Pogacar (UAE) tiene mucho margen, pero con su ambición y fortaleza puede aspirar también al triunfo en la etapa junto a Remco Evenepoel (Red Bull), que llega reforzado tras su triunfo del domingo en Plateau de Solaison.
Hora y dónde ver la etapa 16 del Tour 2026
La 16ª etapa del Tour de Francia 2026 podrá seguirse en directo a partir de las 14.15 hora peninsular española en Teledeporte y a partir de las 16.15 aproximadamente en La 2 de Televisión Española, así como en la plataforma RTVE Play sin cortes con la narración de Carlos de Andrés y los comentarios de Perico Delgado. También se podrá seguir todo lo que ocurra durante la carrera en RNE y la última hora a través de TDP Noticias.