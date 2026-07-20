Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 16, la única contrarreloj individual

Jornada crucial en el Tour de Francia este martes con la única contrarreloj individual de la carrera, que tendrá 26,1 km y una subida en la primera parte.

De hecho, el recorrido presenta tres partes claramente diferencias: los diez kilómetros iniciales son de ascenso, luego hay siete de descenso y se acaba con nueve en llano.

Mapa de la etapa letour.fr

Claves del recorrido En total, esos 26 km entre dos centros termales a orillas del Lago Lemán, Évian les Bains y Thonon les Bains después de la segunda y última jornada de descanso de esta edición del Tour. Los ciclistas tendrán que afrontar primero la ascensión hasta Larringes, concretamente 9,7 km al 4,3% de desnivel medio y que será puntuable de segunda categoría para el premio de la montaña. Luego una bajada rápida, sin curvas pronunciadas, en la que habrá que pedalear fuerte. Y para acabar el mejor tramo para los rodadores ya por las calles de Thonon y con algunos giros muy cerrados. La meta estará junto al Château de Ripaille. Los puntos de cronometraje intermedios estarán en los km 4,8 y 18,1, o sea, en mitad de la subida y al acabar el descenso. En total, según el libro de ruta, se acumularán 500 m desnivel positivo en una contrarreloj que, a priori, no es la mejor para los especialistas y que en cualquier caso pondrá a prueba a los corredores que están en la pelea de la clasificación general. El líder destacado Tadej Pogacar (UAE) tiene mucho margen, pero con su ambición y fortaleza puede aspirar también al triunfo en la etapa junto a Remco Evenepoel (Red Bull), que llega reforzado tras su triunfo del domingo en Plateau de Solaison.