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Tour de Francia

Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 16, la única contrarreloj individual

  • Crono de 26 km con tres partes diferenciadas: subida, bajada y llano a orillas del lago Lemán
  • 16ª etapa del Tour en directo a las 14:15 en Teledeporte, luego en La 2 y sin cortes en RTVE Play
Tour de Francia 2026: perfil y recorrido de la etapa 16
Tour de Francia 2026: perfil y recorrido de la etapa 16 letour.fr
Mario Vallejo
Mario Vallejo

Jornada crucial en el Tour de Francia este martes con la única contrarreloj individual de la carrera, que tendrá 26,1 km y una subida en la primera parte.

De hecho, el recorrido presenta tres partes claramente diferencias: los diez kilómetros iniciales son de ascenso, luego hay siete de descenso y se acaba con nueve en llano.

Tour de Francia 2026: mapa del recorrido de la etapa 16

Mapa de la etapa letour.fr

Claves del recorrido

En total, esos 26 km entre dos centros termales a orillas del Lago Lemán, Évian les Bains y Thonon les Bains después de la segunda y última jornada de descanso de esta edición del Tour.

Los ciclistas tendrán que afrontar primero la ascensión hasta Larringes, concretamente 9,7 km al 4,3% de desnivel medio y que será puntuable de segunda categoría para el premio de la montaña.

Luego una bajada rápida, sin curvas pronunciadas, en la que habrá que pedalear fuerte. Y para acabar el mejor tramo para los rodadores ya por las calles de Thonon y con algunos giros muy cerrados. La meta estará junto al Château de Ripaille.

Los puntos de cronometraje intermedios estarán en los km 4,8 y 18,1, o sea, en mitad de la subida y al acabar el descenso.

En total, según el libro de ruta, se acumularán 500 m desnivel positivo en una contrarreloj que, a priori, no es la mejor para los especialistas y que en cualquier caso pondrá a prueba a los corredores que están en la pelea de la clasificación general. El líder destacado Tadej Pogacar (UAE) tiene mucho margen, pero con su ambición y fortaleza puede aspirar también al triunfo en la etapa junto a Remco Evenepoel (Red Bull), que llega reforzado tras su triunfo del domingo en Plateau de Solaison.

Hora y dónde ver la etapa 16 del Tour 2026

La 16ª etapa del Tour de Francia 2026 podrá seguirse en directo a partir de las 14.15 hora peninsular española en Teledeporte y a partir de las 16.15 aproximadamente en La 2 de Televisión Española, así como en la plataforma RTVE Play sin cortes con la narración de Carlos de Andrés y los comentarios de Perico Delgado. También se podrá seguir todo lo que ocurra durante la carrera en RNE y la última hora a través de TDP Noticias.

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