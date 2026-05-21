20 años de la Operación Puerto, la trama de dopaje que cambió la historia del deporte español

El 23 de mayo de 2006 se inició con la detención de médicos (Eufemiano y Yolanda Fuentes junto a Merino Batres), preparadores y directores (Ignacio Labarta, Manolo Saiz y Vicente Belda) la operación más importante de lucha contra el dopaje que se haya dado en la historia del deporte español, la Operación Puerto.

Ese día D de la trama se incautó en varios apartamentos de Madrid y Zaragoza medicamentos y alrededor de 200 bolsas de sangre pertenecientes a la red de dopaje en el ciclismo orquestada por el doctor Eufemiano Fuentes. Era el movimiento ejecutorio de una investigación que había comenzado meses antes mediante vigilancia y escuchas telefónicas.

La primera investigación generó como consecuencia inmediata que el Tour de Francia prohibiera tomar la salida a ciclistas como Jan Ullrich, Ivan Basso o al equipo Liberty (denominado Astana tras la salida del patrocinador) luego de analizar el informe elaborado por la Guardia Civil. Con el paso de los meses y la ampliación de las investigaciones, se amplió el abanico de sospechosos, de ciclistas a futbolistas, atletas y tenistas.

01.57 min 20 años de la Operación Puerto: el Tour de Francia, el primero en mover ficha

La federación española de ciclismo asomaría la cabeza varias semanas después para abrir expedientes informativos a los corredores españoles citados en el informe, pero lo cierra poco después.

Casi un año después, en 2007, el titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid al que asignaron el caso, Antonio Serrano, prohibió a las autoridades deportivas el uso de las pruebas para sancionar a los deportistas identificados.

En España por entonces no existía una ley contra el dopaje, de ahí que las posibles condenas a los implicados dependían de si atentaban o no contra la salud. En otros países, sin embargo, sí estaba más desarrollada la lucha contra el doping: Alemania identificó la sangre de Jan Ullrich en una de las bolsas e Italia sancionó a estrellas transalpinas como Ivan Basso, Michele Scarponi o Gianpaolo Caruso.