La española Aina Clotet gana el premio revelación de la Semana de la Crítica de Cannes con 'Viva'

La actriz y directora catalana Aina Clotet ha ganado este miércoles el premio revelación de la Semana de la Crítica, la sección paralela del Festival de Cannes dedicada al descubrimiento de nuevas voces, por Viva, su debut tras la cámara.

"Gracias por creer en nuestro filme y por abrirnos las puertas al mundo", ha dicho al subir al escenario, emocionada, tras el anuncio de este premio que la Semana de la Crítica entrega en asociación con la Fundación Louis Roederer.

De la cinta, que aborda la historia de una mujer —interpretada por la propia Clotet— que ha superado un cáncer de mama y experimenta un profundo deseo de vivir, el jurado presidido por la cineasta india Payal Kapadia ha destacado que la protagonista es un personaje "radical" y "difícil" que se hace igualmente querer. Y también ha remarcado la actuación "visceral" y "extremadamente divertida" que logra Clotet.

La actriz ha agradecido igualmente a todo el equipo que ha acompañado el filme, como sus productores o la coautora junto a ella del guion, Valentina Viso, o a su hermano, el también actor Marc Clotet.

"Para hacer un filme es muy importante tener un buen equipo y yo he tenido el mejor que podía soñar", ha dicho en francés, antes de recalcar que este premio va para sus hijos y el resto de su familia, sin la cual no hubiera sido posible.

En una entrevista la semana pasada con RTVE Noticias en Cannes, Clotet señalaba que "para vivir bien hay que asumir que un día no estaremos" y que la semilla de la película "no nace de la enfermedad en concreto, sino de la voluntad de querer contar el miedo a una mujer de 40 años y relacionarlo con las dependencias en el amor romántico, con la búsqueda de deseo y de afección y desde dónde nos relacionamos".

"Hay una conexión entre el miedo profundo a estar sola, que al final es el miedo a la muerte", afirmaba su directora, este miércoles flamante ganadora del premio.