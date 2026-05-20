Pedro Almodóvar: "Estoy harto de mí mismo y no quiero seguir recurriendo a mí para seguir escribiendo"

Cannes es el reino de los directores, protagonistas absolutos para el festival, a los que colman de cariño y reverencia. Pero con Pedro Almodóvar, el tratamiento se asemeja al de un jefe de estado cuando pasea por el Palacio del festival con la estela de su leyenda. Su película, Amarga Navidad, ha tenido una buena acogida, sin despuntar en la lucha por la Palma de Oro, pero por encima de la media.

Con un poco de fatalidad, en el pase matutino del martes, al que acude la plana mayor de la crítica mundial, un espectador sufrió una indisposición y hubo que interrumpir la proyección. Por la noche, el Gran Teatro de Lumiére se rindió a su ídolo mientras el director “atendía a la respiración de 2.000 almas”.

Pasada la noche, comparece en la rueda de prensa el reparto al completo el reparto completo (Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit y Quim Gutiérrez), con la tranquilidad de estar más allá de la Palma.

“He sido dos veces favorito (con Todo sobre mi madre y Volver) y eso te enseña que con ser favorito no basta. David Cronenberg (presidente del jurado en 1999) lo dijo de manera muy clara cuando le preguntaron por qué no me dieron la Palma: Si los premios de Cannes son el resultado de la crítica y el público, no sé por qué llaman a un jurado”, recuerda.

"Nunca he venido con la sensación de ganador. El festival es muy excitante, te enteras de cómo vive la película cada territorio. No es una frustración no haber ganado la Palma de Oro. Me gusta venir a competir porque es más divertido".