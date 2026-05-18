Cannes se eleva: Mungiu retuerce Europa en 'Fjord' y Na Hong-jin atropella el festival con 'Hope'.

En el ecuador del festival, solo el japonés Ryūsuke Hamaguchi, con su reflexiva y emotiva All of a sudden, y, en menor medida, el polaco Pawel Pawlikovski con Fatherland, habían sobresalido. Pero la euforia empieza a despertar con dos películas destinadas a marcar el año, es decir, lo que se que espera de Cannes.

Cristian Mungiu, ganador de la Palma de Oro en 2008 con 4 meses, 3 semanas y 2 días, ha presentado su primera película fuera de Rumanía en una coproducción ambientada en Noruega titulada directamente Fjord (fiordo) por los alucinantes paisajes rurales del pueblo retratado.

Allí se instala una familia de cinco hijos provenientes de Rumanía (solo la madre, interpretada por Renate Reinsve es de origen noruego). Conservadores y religiosos muy practicantes, forman parte de una comunidad cristiana. El padre (la estrella rumana-estadounidense Sebastian Stan, casi camuflado) consigue un trabajo de administrativo en el colegio de sus hijos.

Cristian Mungiu y Renate Reinsve, en la alfombra roja de 'Fjord' en el Festival de Cannes. AL-DOUMY / AFP

El director del centro resulta ser su vecino y las hijas preadolescentes de ambos entablan amistad. Podría haber sido una historia de bonita integración, pero es una película Mungiu, un cineasta que ya ha ilustrado en su país las miserias del pasado comunista (4 meses, 3 semanas y 2 días), el fanatismo religioso (Más allá de las colinas), la corrupción (Los exámenes) o la xenofobia (R.M.N.).

Y en Noruega también encuentra su jugo. Bajo las aparentes buenas intenciones del entorno de primerísimo estado del bienestar afloran los prejuicios contra una familia muy creyente y de ideas tradicionales. Del recelo se pasa al escrutinio estatal cuando se inicia una investigación por malos tratos y la solicitud de que pierdan la custodia de sus hijos.

'Fjord', de Cristian Mungiu.

Mungiu habitúa a coger un tema y exprimirlo para ofrecer al espectador diversos néctares morales. Un poco como sucedió con Los domingos, Fjord puede ser llevada a su terreno por cualquier gafa ideológica, aunque es cierto que Mungiu subraya que la burocracia inhumana no es patrimonio de su país.

Pero Fjord es un artefacto expendedor de preguntas: ¿Cuál es el límite de los padres como 'dueños' de sus hijos? ¿Cuánto puede tutelar el estado en nombre de los menores? ¿Hasta dónde llega el peligro de considerar tus valores superiores? Y, sobre todo: ¿Alguien escucha realmente a los menores?