Cannes 2026: Pawel Pawlikowski sublima en 'Fatherland' la tragedia alemana de Thomas y Erika Mann

Pawel Pawlikowski es puro estilo. Es un cineasta querido, sin haters, cualidad casi imposible en un festival como Cannes. Pasea por el certamen de negro, con porte esbelto y expresión de absoluta calma. Siempre con gafas de sol, ya sea en la alfombra roja ayer o el interior de la sala de prensa hoy. Al menos hay unas pocas imágenes que prueban que vio su película, Fatherland, sin ellas en el Gran Teatro Lumière.

Allí comprobó que su nueva obra queda marcada como la primera gran película de la competición por la Palma de Oro: Fatherland (es decir, patria) es una exquisita recreación del viaje que el novelista Thomas Mann (Hanns Zischler) y su hija y también escritora Erika (Sandra Hüller), transitaron en 1949 entre las dos Alemanias separadas tras la II Guerra Mundial, y que confirma a Pawlikowski como el gran esteta de la posguerra europea: en su cine siempre busca extraer del fatalismo, al menos, belleza.

Imagen de Fatherland, de Pawel Pawlikowski.

En 1949, viajar desde Fráncfort a Weiwnar (para pronunciar discursos sobre Goethe en la cuna y lugar de fallecimiento del autor de Fausto) era cruzar dos mundos: desde la tutelada por el capitalismo Alemania Federal hasta la esfera soviética de la Alemania Democrática, en un país arrasado, moralmente estupefacto y culpable por la demencia nazi. Mann y Erika, que pisaban Alemania tras 16 años de exilio en Estados Unidos, es en Fatherland una figura cuya simpatía buscan los dos bandos, a los que él rechaza adherirse despachando que sería como estar “o con Mickey Mouse o con Stalin”.

Donde yo esté, está Alemania, es la célebre frase de Mann, el escritor más importante de su lengua en el siglo pasado, para ilustrar su oposición, desde el exilio, al nacionalismo nazi que secuestró su país. También ilustra, claro, su vanidad. ¿Y cómo no iba a ser un narciso si con 26 años publicó Los Buddenbrook, fue aclamado y hasta le concedieron posteriormente el Nobel por esa novela de juventud?

Si Thomas Mann pudiese ver Fatherland no se vería atacado en sus principios: la película reivindica su independencia intelectual. Pero sí muestra el naufragio familiar de los Mann. La película se inicia con el suicidio, precisamente en Cannes, de su hijo y también novelista Klaus. Y el vacío inmenso que provocó en su hermana melliza, entonces asistente de su padre.