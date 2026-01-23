'Hamnet': el fetichismo cultural del duelo moderno de William Shakespeare y Anne Hathaway

¿Qué sabemos de la relación de William Shakespeare y su mujer Anne Hathaway con su hijo Hamnet, fallecido a los 11 años? ¿Qué conocemos de ese duelo? La respuesta corta es nada. Pero si admitimos como respuesta larga lo imaginado, la cosa cambia y, sobre la vida del genio de la literatura se puede proyectar lo que queramos. Es, de hecho, lo que el propio Shakespeare hacía al escribir Julio César, Enrique V o Hamlet: despreocuparse abiertamente de la Historia para divagar sobre sus intereses.

De la vida del bardo se sabe tan poco que cualquier especulación sobre ella puede ser razonada sin temor a que sea refutada. Recientemente, Alejando Amenábar jugaba de manera análoga con Miguel de Cervantes en El cautivo, imaginando las implicaciones de su cautiverio en Argel. En una entrevista en RTVE Noticias, explicaba que, a partir de lo sabido de su biografía, podía imaginar “lo que era posible, lo que era probable, y lo que era absolutamente imposible”,

A la segunda categoría, lo probable, pertenecía su película y también pertenece Hamnet, basada en la novela de Maggie O’Farrell de fabulosa acogida por lectores de todo el mundo, que Chloé Zhao, ganadora del Oscar por Nomadland, ha convertido en película con un guion firmado por la propia escritora. Como en la película de Amenábar se trata de trasladar a un genio de la literatura universal, convertido en personaje, conflictos que engarzan bien con el presente como la feminización de los cuidados o la reivindicación de la invisibilidad histórica de las mujeres.

Probablemente la forma correcta de ver Hamnet es asumir el artificio y conectar con su drama. La de una madre (la mujer de Shakespeare, Anne Hathaway, renombrada como Agnes) y un padre que afrontan un duelo. Él, con sentimientos de culpabilidad por su ausencia (casi siempre con sus obras en Londres, lejos de la casa familiar de Stratford-upon-Avon), bordeando el suicidio por su mala conciencia; ella, apabullada por su papel total de cuidadora.

Es Agnes, interpretada con una verdad sobrecogedora por Jessie Buckley (ganadora del Globo de Oro y favorita para el Oscar), el centro de la película, aunque Zhao concede más espacio a William (Paul Mescal) que en la novela. Así, Hamnet es en su primera mitad un drama intimista, de intramuros familiares del siglo XVI en el que Zhao -que tras The rider y Nomadland apuntaba a convertirse en la gran paisajista estadounidense moderna para despeñarse luego en el cine de superhéroes con Eternals- recupera un poco de su mirada autoral: la soledad, búsqueda de identidad social, y apego a la naturaleza de Agnes conecta bien con su universo.

En la segunda mitad se condesa la idea del arte (teatral en este caso) como catarsis salvífica para el matrimonio. Progresivamente, la creación de Hamlet toma el relevo: el guion de O’Farrell atribuye a distintas escenas de la obra confesiones emocionales de Shakespeare sobre el duelo. Por ejemplo: cuando el príncipe danés se fustiga (Yo soy muy soberbio, vengativo, ambicioso; con más pecados sobre mi cabeza que pensamientos para explicarlos, fantasía para darles forma, ni tiempo para llevarlos a ejecución) y pide a Ofelia que le abandone y se vaya a un convento, ¿está expiando la culpa de Shakespeare como marido? O, directamente: ¿no expresa el celebérrimo 'ser o no ser ' sus propias dudas suicidas tras la muerte de su querido hijo?

Son otras dudas, las de la propia película vacilando entre desmitificar los personajes reales por un lado y, por otro, rebozarse abiertamente en el fetichismo cultural, las que desestabilizan el pacto con el espectador. Porque Hamnet tendría poco interés si se elimina de la ecuación al matrimonio Shakespeare, como el guion recuerda puntualmente con detalles como los hijos cantando en el jardín inicio de Macbeth como juego familiar .