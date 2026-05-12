Park Chan-wook, presidente del jurado en Cannes: "No creo que la política y el arte deban separarse"

Se suele decir que hay tres tipos de películas: las pensadas para ser buenas y lo son, las pensadas para ser buenas y no lo son, y las que nunca fueron pensadas para ser buenas. En el Festival de Cannes todas pertenecen a las dos primeras categorías y nadie quiere más que abunden de la primera que el jurado de la sección oficial: los nueve encargados de elegir la Palma de Oro y el resto del palmarés.

El director surcoreano Park Chan-wook (Old boy, Decision to leave) asume este año la presidencia del jurado, un encargo de riesgo, al menos en la rueda de prensa inaugural, como le sucedió a Wim Wenders en Berlín al querer separar arte y política. Park Chan-wook dice que espera elegir en el festival una Palma que perdure “50 o 100 años” (algo que pasa a menudo si pensamos que hace 50 años ganó Taxi Driver).

Pero al lío, es decir, la política. "No creo que política y arte deban dividirse. Es extraño pensar en que están en conflicto", aborda Park Chan-wook. "Un obra de arte que tenga una declaración política, no debería es enemiga del arte. Y una película que no tenga no debería ser tampoco ignorada. Incluso si tiene un mensaje político brillante, si no se expresa brillantemente en lo artístico es propaganda. El arte y la política no son conceptos que estén en conflicto entre sí, siempre y cuando se expresen artísticamente, son valiosos".

A su lado, Paul Laverty, el combativo guionista del combativo Ken Loach, le mira con cara de ‘todo es político’ y desarrolla: “La política es como el aire que respiramos. Lo que no se considera a sí mismo político es político”, dice el escocés, escritor de dos Palma de Oro (Yo, Daniel Blake y El viento que agita la cebada). Aplausos del propio Park.

Paul Laverty, Diego Cespedes, Ruth Negga, Park Chan-wook, Chloe Zhao, Stellan Skarsgard, Laura Wandel, Isaach De Bankole y Demi Moore Valery Hache / AFP

Demi Moore: "Si nos censuramos, bloqueamos nuestra creatividad" ¿Hablar de política en la promoción de la película perjudica a la obra, argumento con el que algunos explican la ausencia de películas de grandes de estudios de Hollywood en Cannes? “Espero que no”, opina Demi Moore. “El arte se trata de expresión: si empezamos a censurarnos nosotros mismos, bloqueamos el núcleo de nuestra creatividad. En el arte podemos descubrir verdad y respuestas". Claves del Festival de Cannes 2026: hito español, espantada de Hollywood... ¿y el cine de autor de siempre? Esteban Ramón Diego Céspedes, el’ ‘niño prodigio del jurado’ (ganó con 30 años la sección Una cierta mirada el año pasado con La misteriosa mirada del flamenco) coincide rotundamente y apunta a la carencia meritocrática de la industria. “Tenemos que tomar decisiones políticas. Espero que haya cine diverso y que no solo los ricos hagan cine. Yo represento eso, vengo de un suburbio de Santiago de Chile, y espero que podamos empujar más hacia allí en el futuro”. La diversidad siempre es la intención de la composición del jurado. Estrellas internacionales como Demi Moore, el actor Stellan Skarsgard o la directora Chloé Zhao, y figuras de trayectoria tan sólida como el actor marfileño-fracés Isaach de Bankolé, la actriz y productora Ruth Negga o Paul Laverty. Casi como novedad, este año han buscado una visión más joven como la cineasta belga Laura Wandel (directora de la espléndida Un pequeño mundo), y sobre todo, el mencionado Diego Céspedes.