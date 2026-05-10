Festival de Cannes 2026: diez películas imprescindibles

Doce días de cine y una programación colmada comienzan en Cannes el martes 12 de mayo. El gran festival de cine mundial, todavía más crucial para definir el año cinematográfico en los últimos años, arranca con la histórica participación de cine español, y, en principio, el mejor cine de autor del año: todo el mundo, salvo los grandes estudios de Hollywood este año, quiere estar en Cannes, que mantiene el privilegio de escoger.

Espigamos entre la agenda algunas de las películas más esperadas del certamen, dejando fuera Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, que será un plato fuerte del festival, pero en España ya se estrenó el pasado marzo.

Fatherland (Pawel Pawlikowski) Fatherland es solo la tercera película de Pawel Pawlikowski en los últimos quince años, pero promete el mismo impacto de las dos anteriores (Ida, ganadora del Oscar a mejor película internacional en 2012 y Cold War, premiada en Cannes en 2018). Imagen de Fatherland, de Pawel Pawlikowski. El cineasta polaco presenta una road movie histórica muy particular: el viaje del Nobel de Literatura Thomas Mann con su hija Erika, también escritora y piloto de rally, en la Alemania devastada de la posguerra. Y con la actriz europea del momento, la alemana Sandra Hüller como protagonista.

El ser querido (Rodrigo Sorogoyen) A Rodrigo Sorogoyen casi le da un síncope cuando, mientras preparaba El ser querido, le llegó la noticia de que Joachim Trier ultimaba Valor Sentimental, con la que compartía la sinopsis de un director reconocido que ofrece a su hija, actriz de poco éxito con la que no ha tenido apenas relación, protagonizar su nueva película. Pasado el susto, porque no tienen más en común que eso y la historia del cine está llena de esas coincidencias, su película tenía todo para estar en Cannes y competirá para la Palma de Oro. Javier Bardem y Victoria Luengo prometen un duelo interpretativo de alta tensión, en una historia ambientada en el rodaje de una película de época.

Parallel Tales (Asghar Farhadi) Asghar Farhadi, uno de los cineasta iraníes que ha levantado su voz contra la destrucción provocada por los ataques estadounidenses e israelíes a su país, competirá por la Palma de Oro con su primera película francesa, para la que cuenta con la realeza interpretativa del país: Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel o Catherine Deneuve. Parallel Tales se basa libremente en No amarás (la sexta entrega del Decálogo de Krzysztof Kieślowski), aunque la sinopsis parece más elaborada que la original, que era esencialmente la historia de un hombre obsesionado con una mujer a la que espía desde el bloque de enfrente. Aquí, Huppert da vida a una escritora que vigila a sus vecinos buscando inspiración para su nueva novela y que contrata a un asistente que revolucionará su día a día.

La bola negra (Javier Ambrossi y Javier Calvo) Llegar y besar el santo, es decir, competir directamente por la Palma de Oro sin pasar por secciones paralelas, es tan poco frecuente que habla, a priori, mucho y muy bien de la segunda película de Los Javis. La bola negra, que toma su título de una obra inconclusa de Federico García Lorca, está protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close; y narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Imagen de 'La bola negra'.

Coward (Lukas Dhont) Con la clásica dosis de épica en su selección (a saber, nadie contaba con que llegaría a tiempo pero un visionado incompleto despejó cualquier duda para el comité), la tercera película del belga Lukas Dhont vuelve a Cannes. Con 34 años, sigue siendo un cineasta joven para la habitual media de edad de la competición por la Palma de Oro, aunque ya pertenece a la realeza del festival tras ganar la Cámara de Oro con Girl (2018) y el Gran Premio del Jurado con Close (2022). Dhont salta a una historia ambientada en la I Guerra Mundial, en la que unos soldados montan una obra teatral en mitad de la barbarie.

John Lennon: The Last Interview (Steven Soderbergh) Por el tema, la entrevista que Lennon y Yoko Ono concedieron horas antes de que el músico fuese asesinado, y porque Soderbergh avanzó el uso de inteligencia artificial, se espera con curiosidad el documental dirigido por otro hijo del festival (ganó con 25 años la Palma de Oro con Sexo, mentiras y cintas de vídeo). 'John Lennon: The Last Interview', de Steven Soderbergh. La entrevista, radiofónica, se realizó en el apartamento neoyorquino de la pareja y se presenta completa por primera vez y, según avanzan sus creadores fue una charla “sin filtro en la que se discutió de política, música, paternidad y la vida”.

Hope (Na Hong-jin) En un año de fuerte presencia asiática, con triplete japonés en la competición por la Palma (Kore-eda, Hamaguchi ), también destaca la presencia del cine surcoreano con Hope, de Na Hong-jin, maestro del suspense y el terror. Imagen de 'Hope', de Na Hong Jin. Con un reparto que incluye a Alicia Vikander y Michael Fassbender, la sinopsis reza así de catastrofista: incendios generalizados, comunicaciones interrumpidas y una presencia misteriosa y sobrenatural en una pueblo situado en una zona desmilitarizada. Aunque estas cosas juegan a veces directamente en contra, otro surcoreano, Park Chan-wook, preside el jurado de la sección oficial.

Fjord (Cristian Mungiu) Otra de las películas con mejor runún previo. El rumano Cristian Mungiu ya ganó en festival (Cuatro meses tres semanas y dos días en 2007). Especializado en exprimir de cualquier tema una casi insoportable intensidad dramática, Mungiu se desplaza a Noruega para contar la historia de un matrimonio rumano-noruego de un perdido pueblo en un fiordo que acaba involucrado en una investigación policial. Con Sebastian Stan -el actor que fue Trump- y Renate Reinsve -protagonista de Valor sentimental-, encabezando el reparto. 'Fjord', de Cristian Mungiu.

Minotauro (Andrei Zvyagintsev) Andrei Zvyagintsev, el cineasta ruso que mejor ha retratado la corrupción y descomposición de su país, vuelve con su primera película en nueve años -tras sobrevivir al covid- ya como exiliado. Minotauro, eso sí, vuelve a ambientarse en Rusia, en 2022 y retrata el colapso de la vida de un empresario y su familia en el interior del país.