El cine español asalta Cannes: Almodóvar, Sorogoyen y los Javis competirán por la Palma de Oro

El cine español toma por asalto el Festival de Cannes. Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, y La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi competirán por la Palma de Oro del certaman, según ha avanzado la organización del certamen, que ha desvelado las primeras 21 películas en competición, a la espera de un segundo anuncio que añadirá algún título más a competición.

Nunca tres películas españolas habían competido por la Palma de Oro, la selección más compleja del mundo, así que la edición de 2026 se presenta ya como un éxito rotundo, y también como una suerte de coincidencia y relevo generacional.

Para Almodóvar es la séptima ocasión que en Cannes tras Todo sobre mi madre (premio a la mejor dirección en 1999), Volver (Mejor guion y premio de interpretación para todo el reparto femenino en 2006), Los abrazos rotos (2009), La piel que habito (2011), Julieta (2016) y Dolor y gloria (premio a la mejor interpretación para Antonio Banderas en 2019). Además, La mala educación inauguró fuera de competición el certamen de 2004.

En cuanto a Sorogoyen, competir por la Palma de Oro es subir el último escalón tras participar en la edición de 2023 con As bestas fuera de la competición y ser jurado de la Semana de la Crítica el año pasado. El ser querido, protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo, aborda las dificultades de una relación entre un padre, un reconocido director de cine al que da vida Bardem, y la hija a la que no ve hace años, una actriz sin suerte que encarna Luengo. Una premisa que coincide en parte con Valor sentimental -triunfadora el año pasado en Cannes y ganadora el Oscar a mejor película internacional- pero que, en palabras del director español, es una película completamente diferente.

Y la relativa sorpresa es la inclusión de La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi: es poco frecuente que unos cineasta entren en el festival por la puerta grande sin pasar antes por las secciones paralelas, lo que habla de que su segundo largometraje (tras La llamada) ha convencido, y mucho, al comité de Cannes. La bola negra, que toma su título de una obra inconclusa de Federico García Lorca, está protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close; y narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas.

Imagen de 'La bola negra'.

Lo que parece un hecho es que tras años de carencia en el festival de festivales, al que solo Almodóvar se asomaba con frecuencia a la lucha por la Palma de Oro, el cine español se ha hecho fuerte en las últimas ediciones, con la presencia de cineastas como Albert Serra (Pacifiction), Oliver Laxe (Sirat) o Carla Simón (Romería). El primero, de hecho, todavía está montando Out of this world, por lo que no ha llegado a tiempo para ser elegido este año.

En el resto de películas anunciadas para la competición se encuentra algún cineasta ya ganador de la Palma de Oro, como el rumano Cristian Mungiu o el japonés Hirokazu Koreeda. Y cineastas como el ruso Andrey Zvyagintsev (Minotaur), el polaco Paweł Pawlikowski (1949), el estadounidense Ira Sachs (The man I Love) o el también japonés Ryūsuke Hamaguchi.

Fuera de la competición, en la Proyecciones Especiales, podrá verse el documental John Lennon: The Last Interview, de Steven Soderbergh sobre John Lennon y Yoko Ono que ya ha despertado polémica por el uso de inteligencia artificial. Y otro documental, Avedon, sobre el célebre fotógrafo, dirigido por el oscarizado Ron Howard. Por lo demás, Cannes ya había anunciado las Palmas de Oro de Honor a Barbra Streisend y Peter Jackson.