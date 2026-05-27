Rafa Jódar avanza a tercera ronda de Roland Garros tras superar al australiano James Duckworth

El tenista español Rafa Jódar se ha clasificado para la tercera ronda de Roland Garros tras superar el difícil escollo del australiano James Duckworth en cuatro sets (6-1-6-7(5), 6-4 y 7-5 tras tres horas y media de partido para citarse con el estadounidenses Alex Michelsen, ganador ante su compatriota Nishes Basavareddy en cuatro sets (7-6(5), 6-3, 3-6 y 6-3.

El número 27 de la clasificación ATP comenzó el choque endosando un severo correctivo a su rival (6-1), y tras perder la batalla del tie break (6-7(5) en la segunda manga, se recompuso en el tercero (6-4) a pesar de pedir asistencia médica por unas molestias en su cuádriceps derecho y finiquitó el choque logrando romper el servicio rival en el último juego del cuarto set (7-5).

Decía el de Leganés tras su debut en París que su objetivo es "aprender y alejarse de la presión", por lo que el joven de 19 años habrá asimilado la lección ante un combativo Duckworth, quien se mantuvo en el partido superando hasta veinte bolas de break, lo que le permitió cambiarle la cara a su mal inicio de partido a pesar de no conseguir desnivelar la inercia del español.

Con el sol pegando con fuerza en la pista 7 de Roland Garros y el capitán de Copa Davis, David Ferrer como espectador de excepción, el tenista emergente sigue derribando puertas tras sumar su 20ª victoria sobre arcilla a la espera de poder afrontar sus próximos encuentros en alguna de las pistas icónicas del torneo parisino.