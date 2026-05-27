Bad Bunny también llena restaurantes: su paso por Madrid dejará hasta 28 millones de euros en la hostelería madrileña

No todo va a ser bailar, algo que aplica incluso a un fan de Bad Bunny. La llegada del cantante boricua a Madrid abarrotará el estadio Riyad Air Metropolitano durante las próximas semanas y su efecto ya se nota en las agendas de los restaurantes. Según The Fork, las reservas han aumentado hasta un 23% en las zonas de ocio más relevantes de la ciudad entre el 30 de mayo y el 15 de junio. Un periodo de algo más de dos semanas que coincide con los diez conciertos del portorriqueño y que congregarán a más de 600.000 asistentes.

01.38 min El triunfo del español con Bad Bunny

Hostelería de Madrid estima que el nivel de gasto de los asistentes (público latino e hispanohablante, generación Z y jóvenes millenials) oscilará entre los 20 y los 40 euros diarios en establecimientos de restauración de servicio rápido. Se trata, por tanto, de tiques medio y medio-bajo. En total, la patronal estima un impacto de entre 14 y 28 millones de euros en las cajas registradoras del sector para este periodo.

El pico más elevado de reservas es, por el momento, el 30 de mayo, con un 23% del total. Ese día se celebra el primer concierto del cantante en la capital. Una semana más tarde, el 6 de junio, las reservas llegan al 12%.

El centro de Madrid, primera opción Los céntricos barrios de Malasaña, Chueca y Tribunal son los más demandados esos días ya que concentran el 10% del total de las reservas, con un ticket medio de 26 euros. Les siguen las zonas del Barrio de Las Letras y Atocha/Jerónimos que acumulan un 8%, con una previsión de gasto de 31 euros de media. Lavapiés, Antón Martín y Embajadores ocupan el tercer lugar con un 7% del total y un gasto por persona de unos 25 euros de media. El distrito Salamanca (Lista, Castellana y Goya) es la zona que más incrementa su peso en reservas respecto al mismo periodo de 2025 y crece más de 3 puntos porcentuales, hasta situarse en un 3,4%. Chamberí, Argüelles, Conde Duque y Gaztambide aumentan cerca de un 2,4% frente al año pasado. Bad Bunny lleva a Barcelona una fiesta boricua llena de reguetón, salsa y nostalgia: "Olvidad todo lo que pasa fuera"