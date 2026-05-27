Bad Bunny también llena restaurantes: su paso por Madrid dejará hasta 28 millones de euros en la hostelería madrileña
- El sábado 30 de mayo, día del primer concierto en Madrid, hay ya un 23% más de reservas que en 2025
- El gasto medio oscilará entre los 20 y los 40 euros por persona y el sector estima unos ingresos de entre 14 y 28 millones
No todo va a ser bailar, algo que aplica incluso a un fan de Bad Bunny. La llegada del cantante boricua a Madrid abarrotará el estadio Riyad Air Metropolitano durante las próximas semanas y su efecto ya se nota en las agendas de los restaurantes. Según The Fork, las reservas han aumentado hasta un 23% en las zonas de ocio más relevantes de la ciudad entre el 30 de mayo y el 15 de junio. Un periodo de algo más de dos semanas que coincide con los diez conciertos del portorriqueño y que congregarán a más de 600.000 asistentes.
Hostelería de Madrid estima que el nivel de gasto de los asistentes (público latino e hispanohablante, generación Z y jóvenes millenials) oscilará entre los 20 y los 40 euros diarios en establecimientos de restauración de servicio rápido. Se trata, por tanto, de tiques medio y medio-bajo. En total, la patronal estima un impacto de entre 14 y 28 millones de euros en las cajas registradoras del sector para este periodo.
El pico más elevado de reservas es, por el momento, el 30 de mayo, con un 23% del total. Ese día se celebra el primer concierto del cantante en la capital. Una semana más tarde, el 6 de junio, las reservas llegan al 12%.
El centro de Madrid, primera opción
Los céntricos barrios de Malasaña, Chueca y Tribunal son los más demandados esos días ya que concentran el 10% del total de las reservas, con un ticket medio de 26 euros.
Les siguen las zonas del Barrio de Las Letras y Atocha/Jerónimos que acumulan un 8%, con una previsión de gasto de 31 euros de media.
Lavapiés, Antón Martín y Embajadores ocupan el tercer lugar con un 7% del total y un gasto por persona de unos 25 euros de media.
El distrito Salamanca (Lista, Castellana y Goya) es la zona que más incrementa su peso en reservas respecto al mismo periodo de 2025 y crece más de 3 puntos porcentuales, hasta situarse en un 3,4%.
Chamberí, Argüelles, Conde Duque y Gaztambide aumentan cerca de un 2,4% frente al año pasado.
El 73% son grupos de más de 5 personas
Casi el 73% de las reservas corresponden a grupos de hasta 5 comensales mientras que las de entre 5 y 9 personas representan el 22% del total.
Por tipo de cocina, la mediterránea es la preferida (16%), seguida de la japonesa (11%) y la italiana (10%), detalla The Fork. Los catalogados como "ideales para ir con amigos" concentran el 55% de las reservas, seguidos de los que tienen terraza exterior, con un 12%, y los familiares, con un 11%.
"Los grandes conciertos se han consolidado como uno de los principales dinamizadores del ocio urbano y la actividad gastronómica en Madrid. Este tipo de eventos impulsan, especialmente, los planes en grupo y concentran la demanda en las zonas más dinámicas y turísticas de la ciudad", ha señalado Jay Kim, portavoz de The Fork en España.
La Asociación de Promotores Musicales estima que la residencia de Bud Bunny en Madrid dejará unos ingresos totales de entre 185 y 220 millones en Madrid. El gasto en hostelería supondrá entre el 7,5% y el 12,7% de este total.