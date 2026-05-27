Quién es quién en el caso vinculado a Leire Díez para dificultar causas judiciales contra el PSOE

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevan desde primera hora de la mañana de este miércoles en la sede nacional del PSOE en Madrid para requerir información sobre una supuesta trama vinculada a pagos a la exmilitante Leire Díez para "desestabilizar los procedimientos judiciales" que afectan a la formación o al Gobierno de Pedro Sánchez.

Asimismo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado en esta misma causa al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, así como a la propia Leire Díez.

Según ha podido saber RTVE, la UCO ha pedido facturas al PSOE desde el año 2024 y se han requisado varios móviles. La hipótesis que manejan es que Santos Cerdán, en colaboración con la gerencia del partido, habría pagado a Leire Díez sus trabajos como "fontanera" con facturas falsas y simuladas.

Este miércoles, y de forma simultánea, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han registrado el domicilio del empresario Javier Pérez Dolset -que aparece en los audios de Leire Díez- en Móstoles (Madrid) y la vivienda de Cerdán, en Milagro (Navarra). No se descartan más actuaciones.

Te contamos quién es quién en este caso que investiga presuntos pagos para torpedear causas judiciales que afectaban al PSOE:

Leire Díez Esta investigación nace de la causa abierta contra la exmilitante del PSOE, Leire Díez, por el amaño de contratos ligados a la SEPI. Fue concejal en Vega de Pas (Cantabria) tras afiliarse al Partido Socilista en los años 90 y posteriormente ocupó puestos de responsabilidad en empresas públicas entre 2018 y 2023, ya con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Su nombre, además, saltó a los medios de comunicación en mayo de 2025 a raíz de unos audios publicados por El Confindencial en los que solicitaba información comprometedora del teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil Antonio Balas. Ella siempre enmarcó esa conversación en un trabajo de investigación para escribir un libro sobre las llamadas 'cloacas' del Estado y lo desvinculó del PSOE, formación de la que era militante hasta el pasado mes de junio cuando se dio de baja después de que la dirección del partido acordara abrirle un expediente informativo. Por este asunto, Díez fue imputada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias debido a presuntas maniobras junto con el empresario Javier Pérez Dolset contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil, con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales. Leire Díez enmarca los audios sobre la UCO en un reportaje de investigación y niega que el PSOE tenga nada que ver RTVE.es La UCO la detuvo en diciembre del año pasado, cuando se conoció que estaba siendo investigada en la Audiencia Nacional por el magistrado Santiago Pedraz. El juez Santiago Pedraz, que investiga esta presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, apunta a intentos de soborno autorizados por la exmilitante del PSOE Leire Díez al fiscal José Grinda o a Carmen Pano, investigada en un caso de hidrocarburos, que dijo haber llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz.

Santos Cerdán El execretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, dimitió de su cargo y dejó su escaño en el Congreso de los Diputados en junio del año pasado una vez se vió implicado en el caso Koldo, sobre supuestas mordidas y amaños en relación con el asesor del exministro de Transportes, Koldo García. Cerdán acordó pagar a Leire Díez 4.000 euros al mes por coordinar la trama para socavar las causas judiciales del PSOE Inés P. Chávarri Sobre el caso de Leire Díez, Cerdán ha sostenido en alguna ocasión que nunca le dió órdenes para torpedear investigaciones al PSOE. Según el auto del juez Santiago Pedra, sin embargo, sí que le vincula con ella y con supuestos pagos de hasta 4.000 euros al mes. La Guardia Civil ha registrado el domicilio de Santos Cerdán en Navarra para recoger documentación sobre esta causa.

Gaspar Zarrías Exvicepresidente de la Junta de Andalucía bajo la batuta de Manuel Chaves y condenado por el caso de los ERE, Gaspar Zarrías está ahora también imputado en la Audiencia Nacional. Según el juez que está investigando esta causa, Santos Cerdán habría acordado remunerar a Leire Díaz con 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido, mientras que Zarrías prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica. Zarrías dice ante la juez que Leire Díez contactó con él porque investigaba la influencia de Villarejo en el caso ERE Zarrías ya ha explicado que conoció a Díez en el otoño de 2021 en un encuentro en el que también estuvo el empresario Pérez Dolset. Ambos le explicaron que estaban haciendo un trabajo de investigación para una publicación y que necesitaban información sobre el procedimiento de los ERE. Los agentes de la UCO se han personado este miércoles en su caso para recopilar información sobre el caso.

Javier Pérez Dolset El empresario Javier Pérez Dolset está implicado también en esta causa dirigida a desestabilizar procedimientos judiciales. El juez Santiago Pedraz lo incluye en este procedimiento por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. Dolset está imputado ya en varios procedimientos en la Audiencia Nacional vinculados con fraude y desvío de fondos, y presuntamente habría tenido relación en todo momento con Leire Díez además de ser "colaborador de Ferraz".

Jacobo Teijelo Abogado penalista, Jacobo Tejielo también estaría involucrado con el caso Leire Díez. Es, además, uno de los abogados defensores de Santos Cerdán en el caso Koldo. El juez habla de pagos de 125.000 euros "provenientes del PSOE" a Teijelo, que habló a uno de los miembros de la supuesta trama, Javier Pérez Dolset, sobre posibles nulidades en un procedimiento de hidrocarburos que serían una oportunidad para el Gobierno porque se podrían transmitir hasta las "causas de Koldo". El PSOE niega una operación para acabar con la UCO y el PP acusa al Gobierno de "perseguir" a la Guardia Civil Entonces, Teijelo era el letrado de un guardia civil acusado en un caso de hidrocarburos, el capitán Juan Sánchez Yepes. El juez le imputa un delito contra las instituciones, además de revelación de secretos y cohecho.

Juan Sánchez Yepes Juan Sánchez Yepes es Guardia Civil y el juez Santiago Pedraz lo vincula con el abogado Teijelo. También está imputado en la trama de fraude de hidrocarburos. La UCO también ha registrado este miércoles las dependencias de la sede de la Guardia Civil de Guzmán el Bueno en Madrid para requerir información. El juez Pedraz ha centrado una de las líneas de investigación del caso Leire Díez en el rol que asumió Sánchez Yepes por, presuntamente, evelar secretos contra su antigua unidad y colaborar para "impulsar sospechas ante la directora de la Guardia Civil".

Ana María Fuentes Ana María Fuentes es la actual gestora del Partido Socialista Obrero Español y el juez considera que también tiene su papel en esta causa, ya que bajo su persona pasa toda la contabilidad de la formación. Para articular todos los pagos relacionadas con la trama, según el magistrado, se habrían utilizado las sociedade de los investigados con el "presumible concierto de la Ana María Fuentes. Ha ostentado cargos en Andalucía, dirigiendo el Instituto Andaluz de la Juventud, además de ser diputada en la Junta y en el Congreso.

Juanma Serrano Juanma Serrano fue jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva del PSOE, así como presidente de Correos entre 2018 y 2023. Por ahora, el juez no le imputa ningún delito, pero señala que colaboró con la trama.