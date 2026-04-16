El exconsejero andaluz Gaspar Zarrías declara como testigo en la causa de Leire Díez

El juez que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas maniobras para influir en procesos judiciales toma declaración este jueves como testigo al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías para indagar si contrató a Díez en 2024 y su relación personal con ella y los otros investigados.

Se trata de la causa en la que el juez Arturo Zamarriego investiga a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias ante supuestas maniobras contra fiscales y mandos de la UCO con el fin de desbaratar investigaciones judiciales.

Además de esta causa, Leire Díez está investigada en la Audiencia Nacional por presuntas mordidas a través de la supuesta mediación en la adjudicación de contratos públicos junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el propietario de la empresa Servinabar Antxon Alonso, a quien investigadores policiales consideran socio de Santos Cerdán —ex secretario de Organización del PSOE— pero que este niega.

El magistrado citó a Gaspar Zarrías "para que manifieste su relación personal con los investigados en esta causa" y con la entidad Zaño Sociedad Consultora S.L.

El PP, que ejerce la acusación popular, solicitó que declarase como imputado argumentando que Zarrías administra la citada sociedad y tuvo contratada a Leire Díez entre junio y octubre de 2024 para que investigara sobre los ERE de Andalucía, pero la Fiscalía defendió que lo hiciese como testigo. Y así lo determinó el juez.

Zamarriego también tiene previsto tomar declaración este jueves a un testigo que podría "esclarecer las reuniones controvertidas" que se investigan en esta causa, en una diligencia solicitada por Hazte Oír, cuya denuncia dio pie a la causa.