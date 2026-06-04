El embarazo por reproducción asistida: un deseo cumplido, una proeza médica, ¿un negocio?

El sector español de la fertilidad es una referencia internacional en un momento en el que nacen 1,34 bebés por cada mujer de media en la Unión Europea. La tasa de fecundidad está en descenso, mientras la edad de la maternidad es cada vez más tardía por motivos sociales y económicos, lo que aumenta la necesidad de una ayuda para muchas familias, como la de Alicia.

"No recuerdo un momento de mi vida en el que no haya deseado ser madre, pero no encontré con quién hacerlo", cuenta con motivo del Día Mundial de la Fertilidad esta mujer, que decidió entonces recurrir a la reproducción asistida.

Era 2015, se acercaba a los 40 años y la sanidad pública catalana no financiaba el tratamiento a personas solteras, por lo que acabó en una de las grandes clínicas privadas del país. Tras varios intentos y préstamos bancarios mediante, hoy cría a un niño y una niña, de dos procesos médicos diferentes, y es miembro orgullosa de la Asociación Madres Solteras Por Elección.

De acuerdo con el último registro de actividad de los centros de reproducción asistida, publicado a finales del año pasado, en 2023 se realizaron 168.372 ciclos de fecundación in vitro (FIV) y 30.464 inseminaciones artificiales, una cifra estable por segundo año consecutivo y que ya supone el 10% del total de nacimientos en España. Todo ello, en términos monetarios, se traduce en una facturación de 685 millones de euros de los centros privados especializados en 2025, un 5% más que el año anterior, según el Observatorio Sectorial de DBK Informa.

Al alza el coste de los tratamientos y la demanda internacional El informe achaca la buena marcha del sector a dos claves. En primer lugar, el encarecimiento de los tratamientos, que ha permitido mejorar el volumen de negocio a ese ritmo a pesar de que el número de ciclos que se realizan cada año se está estabilizando. En segundo lugar, por la demanda procedente de otros países. La nota de prensa del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI, aunque el nombre del grupo es IVI RMA Global) concreta que corresponden a pacientes internacionales el 20% de los nacimientos después de los ciclos de FIV e inseminación artificial recogidos en el último registro de actividad. La popularidad del país a este respecto está probada. Una encuesta del portal Fertility Clinics Abroad a cerca de 8.000 clínicas revela que el 46% de quienes quieren realizarse un tratamiento de fecundación in vitro elegirían España, muy por delante del segundo en el ranking, Grecia, con un 19%. A esto se suman otros factores como "la disminución de la tasa de fecundidad, el avance de modelos familiares no tradicionales, la limitada cobertura asistencial pública, la flexibilidad de la legislación nacional y el prestigio de los centros españoles", que la nota del observatorio sectorial de DBK Informa apunta como muestra de las "perspectivas favorables a medio y largo plazo". "Tenemos la virtud de ser un país con una ley muy garantista y que nos permite hacer todo tipo de tratamientos, a excepción de la subrogación uterina. Hablamos de donantes, mujeres homosexuales, mujeres sin pareja, de diagnóstico genético preimplantacional, que hacen que [el sector] sea un referente", defiende en declaraciones a RTVE Noticias la presidenta de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), Elisa Gil, antes ginecóloga del IVI Zaragoza.

La concentración de empresas Otras señales de las "perspectivas favorables" las da el mercado. Solo en el último año, se han producido varios movimientos importantes de concentración de empresas: la absorción de Generalife Clinics por parte de IVI-RMA, llevada a cabo por el fondo de inversión neoyorquino KKR; la compra del Instituto Bernabeu por Buenavista Equity Partners, para integrarlo en el Grupo Eugin; la fusión del Instituto Madrileño de Fertilidad (IMF) y Easyfiv en IMF Easyfiv… Hablamos de un negocio que ya viene tiempo controlado por los grandes jugadores: las cinco primeras empresas reunieron en 2024 el 56% de la cuota de mercado, según el informe sectorial de DBK. Las diez primeras, casi el 70%.