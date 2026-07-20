El tiempo este lunes 20 de julio: aviso naranja en el sur y mitad este peninsular por temperaturas de hasta 41 grados

Siete comunidades del sur y la mitad este peninsular han activado el aviso naranja por altas temperaturas de hasta 41 grados. A las puertas de otra ola de calor, que azotará a la Península y Baleares, las temperaturas se disparan en el este peninsular con avisos detectados hasta en diez comunidades autónomas, algunas con aviso naranja.

A lo largo de la jornada, se superarán los 40 grados en las cuencas del Segura y Guadalquivir, y también en la zona del valle del Ebro.

En Córdoba, Granada y Jaén, los termómetros llegarán a marcar hasta 40 grados, mientras que Sevilla, Málaga, Almería y Cádiz se mantendrán entre los 37 y 39 grados.

La comunidad de Aragón mantendrá su alerta naranja en Zaragoza con 39 grados, y alerta amarilla en el resto de las provincias por máximas de 34 y 38 grados. Cataluña también alerta de aviso naranja en la provincia de Lleida donde se prevén hasta 39 grados.

Por su parte, en Murcia, Alicante y Valencia las máximas rozarán los 41 grados con aviso de tormentas con granizo a lo largo de la tarde. Al igual que también habrá algún chubasco en la zona noroeste del país, especialmente, en Galicia y Asturias.

Albacete también registrará lluvia y altas temperaturas de hasta 39 grados, mientras que el resto de Castilla-La Mancha se mantiene en alerta amarilla. La comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, permanecerán entre los 36 y 38 grados.

En Baleares, con alerta naranja por superar los 39 grados, y las islas Canarias se espera una jornada marcada por la calima.