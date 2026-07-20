El tiempo este lunes 20 de julio: aviso naranja en el sur y mitad este peninsular por temperaturas de hasta 41 grados
- Este martes llegará una nueva ola de calor que afectará a toda la Península y Baleares
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Siete comunidades del sur y la mitad este peninsular han activado el aviso naranja por altas temperaturas de hasta 41 grados. A las puertas de otra ola de calor, que azotará a la Península y Baleares, las temperaturas se disparan en el este peninsular con avisos detectados hasta en diez comunidades autónomas, algunas con aviso naranja.
A lo largo de la jornada, se superarán los 40 grados en las cuencas del Segura y Guadalquivir, y también en la zona del valle del Ebro.
En Córdoba, Granada y Jaén, los termómetros llegarán a marcar hasta 40 grados, mientras que Sevilla, Málaga, Almería y Cádiz se mantendrán entre los 37 y 39 grados.
La comunidad de Aragón mantendrá su alerta naranja en Zaragoza con 39 grados, y alerta amarilla en el resto de las provincias por máximas de 34 y 38 grados. Cataluña también alerta de aviso naranja en la provincia de Lleida donde se prevén hasta 39 grados.
Por su parte, en Murcia, Alicante y Valencia las máximas rozarán los 41 grados con aviso de tormentas con granizo a lo largo de la tarde. Al igual que también habrá algún chubasco en la zona noroeste del país, especialmente, en Galicia y Asturias.
Albacete también registrará lluvia y altas temperaturas de hasta 39 grados, mientras que el resto de Castilla-La Mancha se mantiene en alerta amarilla. La comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, permanecerán entre los 36 y 38 grados.
En Baleares, con alerta naranja por superar los 39 grados, y las islas Canarias se espera una jornada marcada por la calima.
Tercera ola de calor del verano
AEMET avisa de que la tercera ola de calor llegará este martes y tocará techo el miércoles y jueves, cuando se alcanzarán los 44 grados en algunas zonas de España. Previsiblemente, el fin de semana, se estabilizarán las temperaturas en algunas de las regiones de nuestro país.
Con la ola de calor, aumenta el peligro de incendios forestales con riesgos muy alto o extremo en la mayor parte de la Península y Baleares.
AEMET insiste en seguir las recomendaciones de seguridad de Protección Civil y evitar ciertas actividades, sobre todo, en personas mayores, niños o enfermos que puedan sufrir golpes de calor.