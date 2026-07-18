Una nueva de calor comenzará en España el martes con temperaturas de hasta 45 grados

Una nueva de calor comenzará en España a partir del martes con temperaturas que podrían llegar puntualmente hasta 45 grados Centígrados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este episodio de altas temperaturas podría prolongarse hasta por lo menos el jueves, 23 de julio.

La ola de calor afectará el tercio suroriental de la península, los valles del Guadalquivir y del Ebro, las depresiones del nordeste, los valles de los Pirineos y el interior de Mallorca.

La Aemet ha explicado que "el patrón de bloqueo" que está provocando temperaturas muy elevadas en el mitad este va a reforzarse este fin de semana con una dana en el oeste. Este hecho, unido a la presencia de "circulación anticiclónica" en niveles medios y altos en el norte de África, va a permitir el movimiento de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión situándose sobre buena parte de la Península y Baleares, lo que va a favorecer un ascenso progresivo de los termómetros a partir de este sábado y hasta alcanzar valores "muy elevados" en la primera mitad de la próxima semana, especialmente en tercio sur y sureste.

La agencia advierte de que se espera un nivel de peligro importante en las horas centrales del día, sobre todo, en actividades al aire libre y para personas vulnerables, como mayores o pacientes con enfermedades cardiovasculares, con noche "muy cálidas".

El nivel de peligro de incendio hasta "valores extremos" Estas circunstancias van a incrementar el nivel de peligro de incendio hasta "valores extremos", lo que va a ir acompañado de posibles tormentas vespertinas secas en áreas de montaña. Para este sábado se esperan ya máximas muy elevadas en el interior de Andalucía, donde se podrán superar los 40 ºC, mientras que el domingo los ascensos térmicos más importantes se darán en el tercio norte y la mitad oriental peninsular, pudiéndose alcanzar también los 40 ºC en puntos del sureste. El lunes está previsto que continúe esta tendencia ascendente de las temperaturas en la península, especialmente en el valle del Ebro y las depresiones del nordeste y este de Castilla La Mancha, donde se podría llegar a los 38-40 ºC; así como en el cauce alto y medio del valle del Guadalquivir, la cuenca del Genil y el interior de Mallorca, con entre 39-41 ºC, y puntos del interior del tercio sureste, donde se podrían alcanzar los 42 ºC. Ante este panorama, la Aemet no descarta incluir el lunes dentro del periodo de la ola de calor, si surge información que así lo respalde. El martes, la subida se generalizará en prácticamente la totalidad de la península: En esta primera jornada de ola de calor las temperaturas máximas se situarán en torno a los 39 y 41 ºC en el valle del Ebro y las depresiones del nordeste, el este de Castilla-La Mancha, el cauce alto y medio del valle del Guadalquivir y el interior de Mallorca. En la cuenta del Genil se podrían alcanzar los 42 ºC y en puntos del tercio sureste la Aemet indica que podrían superarse localmente los 44 ºC. Al día siguiente, miércoles, las temperaturas volverán a ascender, pero esta vez en el cuadrante suroccidental, con un cuadro similar de valores en el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, el este de Castilla La Mancha, el valle del Guadalquivir y la cuenca del Geni. Se mantendrá como zona más afectada el tercio sureste, donde se esperan entre los 41 y 43 ºC en puntos del interior, aunque se podrá llegar a los 44 ºC en algunas partes. El pico de calor se batirá el jueves, 23 de julio con nuevas subidas, pero esta vez focalizadas en los litorales de Alborán y en el tercio sureste, aunque habrá descensos importantes en el interior de Mallorca, con valores de entre 37-39 ºC. Durante esta jornada, la Aemet pronostica temperaturas de entre 39 y 41 ºC en el este de Castilla La Mancha; de 40 entre 42 ºC en el valle del Ebro y las depresiones del nordeste; de 41 a 43 ºC en el valle del Guadalquivir y sierras adyacentes, así como en la cuenca del Genil; y de entre 42 a 44 ºC en el tercio sureste, superándose los 45 ºC localmente. La Aemet pide extremar las precauciones durante las horas centrales de esta jornada. A partir del 24 de julio, y de cara al fin de semana, se esperan descensos térmicos generalizados, si bien la incertidumbre es muy elevada. Por tanto, no se descarta que la ola de calor pudiera prolongarse más allá del jueves. El aumento de las temperaturas este mismo fin de semana, antes del inicio oficial de la ola de calor, coinciden con dos grandes incendios en el país, el de Orés, que está fuera de control y que ha arrasado 15.400 hectáreas dentro de un perímetro de 60 kilómetros, y el de la Sierra Norte de Guadalajara, que ya afecta 5.500 hectáreas. El incendio de Orés sigue fuera de control tras arrasar 15.400 hectáreas y mantiene evacuadas varias localidades El de Orés es el peor fuego registrado en España en lo que va de año y mantiene evacuadas varias localidades. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado que las condiciones son este sábado "más favorables" que en la jornada anterior, aunque la situación del fuego sigue siendo "compleja", condicionada por el viento cambiante en el entorno.