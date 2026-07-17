Francia - Inglaterra: Hora y dónde ver gratis hoy en TV el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Francia e Inglaterra se enfrentarán en la final de consolación del Mundial 2026 por el bronce del torneo con más selecciones de la historia. Esta noche, desde las 23:00 horas (hora peninsular) y desde el estadio de Miami, ambas selecciones se verán las caras en un encuentro que será retransmitido en directo y de forma gratuita en La 1 y RTVE Play.

Son dos de las selecciones que mejor fútbol habían desplegado hasta la fecha, pero las dos escuadras quedaron eclipsadas en las semifinales por sus rivales. España anuló el ataque francés y Argentina logró su billete a la final tras derrotar por 1 – 2 al equipo de Los Tres Leones en un encuentro que ha dado mucho que hablar. El planteamiento ultradefensivo del técnico Thomas Tuchel ha sido fuertemente criticado en el país, si bien, la Federación Inglesa ha respaldado a su entrenador.

En lo estrictamente deportivo, Francia e Inglaterra se han enfrentado en tres ocasiones en una Copa del Mundo, con dos victorias británicas y una a favor de los galos. Fue en el último duelo mundialista entre ambos, en los cuartos de final de Catar 2022. De hecho, Inglaterra lleva desde 2015 sin ganar a Francia, con la que se ha medido en ocho ocasiones desde entonces.

Mbappé busca la Bota de Oro en la despedida de Deschamps Con estos datos, y sobre el papel, Francia es favorita para hacerse con el tercer puesto en este Mundial y será además el último partido para el seleccionador Didier Deschamps, que cumple ciclo al frente de Les Bleus, tras haberles dirigido en dos finales mundialistas. Las apuestas ya sitúan a Zinedine Zidane como su sustituto. Otro punto importante será el particular duelo que Mbappé mantiene con Messi por la Bota de oro del Mundial. En las semifinales, ninguno de los dos delanteros marcó, sin embargo, las dos asistencias de Messi contra Inglaterra se sitúan en la tabla de máximos artilleros por encima del francés. Mbappé, tras el partido contra España de semifinales del MundialDPA via Europa PressTom Weller/dpa Todo esto aporta una dosis extra de motivación a los franceses a la hora de afrontar el encuentro, para el que se espera que Deschamps realice rotaciones, dando minutos a los jugadores que menos minutos han disputado en este Mundial. Esto podría significar la entrada en el once de jugadores como Maxence Lacroix o Barcola. La única baja confirmada de Francia es la William Saliba, el defensa del Arsenal, que tuvo que retirarse lesionado durante el partido contra España y que será baja durante cuatro o cinco meses.

Inglaterra sufre el desgaste físico y emocional En cuanto a Inglaterra, preocupa especialmente el estado anímico, tras su derrota contra Argentina y su imagen en la última media hora de partido, y también su estado físico, al haber tenido un día menos de descanso. Además, Thomas Tuchel tiene la baja de Jordan Henderson y las dudas de los laterales Reece James y John Stones, un problema más para la defensa de una Inglaterra que se ha mostrado muy débil atrás, con seis goles encajados en los últimos cinco encuentros. El ataque de Inglaterra volverá a estar en manos de Harry Kane y Bellingham, empatados a seis goles en este torneo. Harry Kane y Jude Bellingham, tras la derrota contra Argentina en semifinalesJustin Setterfield/Getty Images/AFP