La 1 (26,5%) despunta un día más con la semifinal del Mundial Inglaterra-Argentina y el récord de 'Maestros de la Costura'

La emoción sube en las últimas fases del Mundial y la audiencia de La 1 sigue en cifras de récord. Un 60,9% siguió el Inglaterra-Agentina en La 1 y Teledeporte, en un encuentro que superó los 14,3 millones de espectadores únicos, y fue seguido por una media de 8.728.000 aficionados. A continuación, ‘Maestros de la Costura Celebrity’ se unió a la celebración, vivió su mejor noche de la temporada y anotó récord histórico con un 17,2% de cuota.

La 1 firmó una de sus mejores jornadas del año con el Mundial y el resto de su oferta de entretenimiento, actualidad, información y ficción, que le hicieron lider en las franjas de madrugada (14,5%), mañana (20,3%), tarde (11,9%), prime time (48,4%) y late night (15%).

También fue un día de éxito para Teledeporte con un 2,4% de cuota, su tercer mejor dato del año. ‘Estudio Estadio Mundial’, con Felipe del Campo, logró un 4% de cuota, 329.000 espectadores de media y 872.000 contactos. Es su tercera mejor cuota desde 2014.

Semifinal Inglaterra-Argentina La semifinal de anoche fue lo más visto del día en televisión y el partido entre equipos extranjeros con mayor audiencia del Mundial 2026. La suma de La 1, Teledeporte y La 2Cat asciende a 9.036.000 espectadores y un 63,1% de cuota de pantalla. El Inglaterra-Argentina también se vivió con intensidad en RTVE Play y las redes sociales de RTVE: en la plataforma lo siguieron más de un millón de visitantes únicos (1.043.455). Y en las redes sociales, los contenidos del Mundial publicados ayer alcanzan 38,7 millones de visualizaciones y 1,67 millones de interacciones. Emocionante Inglaterra-Argentina