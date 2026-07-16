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Comunicación RTVE

La 1 (26,5%) despunta un día más con la semifinal del Mundial Inglaterra-Argentina y el récord de 'Maestros de la Costura'

  • El pase de Argentina a la final, con 8.728.000 espectadores y un 60,9%, lo más visto del día
  • El talent de costura lidera y logra máximo histórico: 17,2%
  • La 1, única cadena generalista que crece (13.3 puntos más que el miércoles anterior), y Teledeporte (2,4%), tercer mejor dato del año
Éxitos del miércoles: el Mundial y 'Maestros...'
Éxitos del miércoles: el Mundial y 'Maestros...'
PRENSA RTVE

La emoción sube en las últimas fases del Mundial y la audiencia de La 1 sigue en cifras de récord. Un 60,9% siguió el Inglaterra-Agentina en La 1 y Teledeporte, en un encuentro que superó los 14,3 millones de espectadores únicos, y fue seguido por una media de 8.728.000 aficionados. A continuación, ‘Maestros de la Costura Celebrity’ se unió a la celebración, vivió su mejor noche de la temporada y anotó récord histórico con un 17,2% de cuota.

La 1 firmó una de sus mejores jornadas del año con el Mundial y el resto de su oferta de entretenimiento, actualidad, información y ficción, que le hicieron lider en las franjas de madrugada (14,5%), mañana (20,3%), tarde (11,9%), prime time (48,4%) y late night (15%).

También fue un día de éxito para Teledeporte con un 2,4% de cuota, su tercer mejor dato del año. ‘Estudio Estadio Mundial’, con Felipe del Campo, logró un 4% de cuota, 329.000 espectadores de media y 872.000 contactos. Es su tercera mejor cuota desde 2014.

Argentina vuelve a firmar una remontada épica frente a Inglaterra y cita a Messi con España en la final del Mundial
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Semifinal Inglaterra-Argentina

La semifinal de anoche fue lo más visto del día en televisión y el partido entre equipos extranjeros con mayor audiencia del Mundial 2026. La suma de La 1, Teledeporte y La 2Cat asciende a 9.036.000 espectadores y un 63,1% de cuota de pantalla.

El Inglaterra-Argentina también se vivió con intensidad en RTVE Play y las redes sociales de RTVE: en la plataforma lo siguieron más de un millón de visitantes únicos (1.043.455). Y en las redes sociales, los contenidos del Mundial publicados ayer alcanzan 38,7 millones de visualizaciones y 1,67 millones de interacciones. 

Emocionante Inglaterra-Argentina

Emocionante Inglaterra-Argentina

Liderazgos para la actualidad, la información y la series

En la mañana sigue imbatible y en tendencia ascendente el Telediario Matinal, de Mireia Alzuria, con un 35% de cuota, la segunda más alta de su historia en La 1 y el Canal 24 horas. Solo el dato de La 1, un 21,4%, es el más alto desde 2009.

También son líderes ‘La hora de la 1’, presentada por Alex Barreiro y Aida Bao, con un 26% y 1,8 millones de contactos; ‘Mañaneros’, con Javier Ruiz y Miriam Moreno, que logra un 17,4% y más de 2,7 millones de espectadores únicos; y el TD2, que presentó Marina Ribel en el descanso del partido, con 7.567.000 espectadores de media y un 53,3%.

Además, por la tarde siguen liderando las series de La 1 con una ventaja global de tres puntos sobre la competencia: ‘La promesa’ alcanza un 12,7% de cuota y más de 1,3 millones de contactos (4.3 puntos más que la segunda opción); y ‘Valle salvaje’ firma un 10,8% y más de 1,4 millones de contactos, con una ventaja de 1.6 puntos sobre su inmediata competidora.

‘Directo al grano’, con Marta Flich y Gonzalo Miró, sube hasta el 12,1% de cuota y consigue 1.034.000 espectadores de media en La 1. Es la oferta más contactada de su franja con 3.538.000 espectadores únicos y lidera a partir de las 17:00 horas con un 13% y 1.040.000 seguidores de media.

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Los concursos y el Tour impulsan a La 2

La 2 llegó ayer al 4,1% con ‘Cifras y Letras’, con Aitor Albizua, como lo más visto con 645.000 espectadores de media y más de 1 millón de contactos (4,3%). 

El Tour alcanzó los 624.000 espectadores y un 7,2% de cuota con la etapa más rápida de su historia en la sobremesa de ayer.

‘Malas lenguas’, con Jesús Cintora, registró 536.000 espectadores, un 7,5% de cuota  y más de 1,6 millones de contactos.

Completa los éxitos de La 2 ‘Saber y Ganar’: Jordi Hurtado reunió a 533.000 espectadores, un 5,7% de cuota de pantalla, y casi un millón de contactos.

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