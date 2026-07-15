La 1 (35,1%) y la Selección española (73,8%), imparables: mejor audiencia diaria y lo más visto en televisión en dos años

La 1 batió todos los récords de audiencia este martes con el pase de la Selección española a la final del Mundial. Una victoria deportiva y televisiva que arrasó, con 13.176.000 espectadores de media y 73,8% de cuota en La 1 y Teledeporte, rozando los 18 millones de espectadores únicos, y que se convierte en lo más visto en televisión desde la final de la Eurocopa del 14 de julio de 2024. La 1 alcanzó el 35,1% de cuota, su mayor dato diario en dos años, y se en la madrugada (13,5%), mañana (21,3%), tarde (13,3%), prime time (64%) y late night (23,8%).

Lo más visto en dos años y el partido de España con más audiencia en un Mundial La audiencia de la semifinal Francia-España crece hasta 13.506.000 espectadores y 75,7% de cuota al sumar el seguimiento en La 2Cat. Es el partido de la Selección con mayor volumen de espectadores en toda la historia del Mundial. Antes del partido, ‘Camino a Nueva York’ alcanzó una cuota del 19,6% y superó los 7,1 millones de espectadores único. Y toda la emoción de la victoria se vivió en el pospartido, que registró un 42,4% de cuota y más de 14,8 millones de contactos. Una excelsa España se impone a Francia y logra el pase a su segunda final mundialista dieciséis años después