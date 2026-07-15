La 1 (35,1%) y la Selección española (73,8%), imparables: mejor audiencia diaria y lo más visto en televisión en dos años
- La semifinal Francia-España es el partido de la Selección más visto en la historia del Mundial
- Más de 1,1 millones de visitantes únicos siguieron el partido en RTVE Play, el partido más visto en directo de esta competición
- El último encierro de San Fermín (63,2%) y el récord histórico del TD2 (66,5%) sobresalieron en la jornada de ayer
- En La 2 ‘Cifras y letras’ fue lo mas visto y segunda opción televisiva tras el fútbol de La 1
La 1 batió todos los récords de audiencia este martes con el pase de la Selección española a la final del Mundial. Una victoria deportiva y televisiva que arrasó, con 13.176.000 espectadores de media y 73,8% de cuota en La 1 y Teledeporte, rozando los 18 millones de espectadores únicos, y que se convierte en lo más visto en televisión desde la final de la Eurocopa del 14 de julio de 2024. La 1 alcanzó el 35,1% de cuota, su mayor dato diario en dos años, y se en la madrugada (13,5%), mañana (21,3%), tarde (13,3%), prime time (64%) y late night (23,8%).
Lo más visto en dos años y el partido de España con más audiencia en un Mundial
La audiencia de la semifinal Francia-España crece hasta 13.506.000 espectadores y 75,7% de cuota al sumar el seguimiento en La 2Cat. Es el partido de la Selección con mayor volumen de espectadores en toda la historia del Mundial.
Antes del partido, ‘Camino a Nueva York’ alcanzó una cuota del 19,6% y superó los 7,1 millones de espectadores único. Y toda la emoción de la victoria se vivió en el pospartido, que registró un 42,4% de cuota y más de 14,8 millones de contactos.
Una semifinal para la Historia en RTVE Digital
El triunfo de España frente a Francia fue seguido anoche en RTVE Play por más de 1,1 millones de visitantes únicos (1.144.563), convirtiéndose en el partido más seguido en directo de esta competición. Mejora también el pase de España a la final en la pasada Eurocopa 2024 en un 3,4% de espectadores. El minuto más visto se sitúa al final de la primera parte (21:46 horas) con 530.336 espectadores concurrentes.
La retransmisión alternativa de EN Play, ‘Comenta que sales’, anotó ayer su mejor dato, con 336.946 visitantes únicos totales, un 20,5% más que en el partido anterior. ‘Fútbol de calle’ ‘registró ayer su tercer mejor dato con 14.762 visitantes únicos.
Los contenidos del Mundial publicados ayer en las redes sociales de RTVE alcanzan 28,68 millones de visualizaciones y 1,57 millones de interacciones. TikTok es la red social que más impacto acumula, 22 millones. Y el TikTok de Teledeporte "Lamine Yamal sobre sus palabras sobre Francia" es lo más visto de la jornada con 7,4 millones de visualizaciones. En cuanto al partido, el TikTok con las declaraciones de Rodri al terminar el encuentro es la publicación con más visualizaciones, 477.000.
Martes de récords
En la jornada de ayer también sobresale el último día de Sanfermines: ‘Vive San Fermín’ lideró con un 49,6% de cuota en La 1 y Canal 24 horas. El último encierro de los Sanfermines 2026 alcanzó un 63,2% de cuota y 1.192.000 espectadores.
La programación vivió un martes de éxitos en casi todas las franjas: en la mañana, el Telediario Matinal con Mireia Alzuria, lideró con un 32,2% de cuota en La 1 y Canal 24 horas, su segundo mejor dato histórico. ‘La hora de La 1’, con Alex Barreiro y Aida Bao, tuvo un 26,3% y 1.661.000 contactos. ‘Mañaneros 360’, con Javier Ruiz y Miriam Moreno, lideró con un 17,1% y más de 2,4 millones de contactos.
Los Telediarios vivieron también una gran jornada: el TD 2, con Pepa Bueno emitido en el descanso del partido anotó 11.739.000 espectadores (66,5%), lideró y se convirtió en la entrega más vista del TD 2 de su historia. Y el TD 1, que presentó este martes Lourdes Maldonado, tuvo más de 1,4 millones y una cuota del 15,9%.
Hubo también etapa del Tour en La 1 este martes, una importane jornada en el Macizo Central, que fue seguida por 1.145.000 (12,8%) y tuvo 2.885.000 contactos. En la tarde, además, destacó ‘Directo al grano’(9,6%) que, con más de 2 millones de espectadores únicos, fue lo más contactado de su franja.
Y en la 2, ‘Cifras y Letras’ fue lo mas visto ayer con 623.000 espectadores de media (3,4%) y 1,1 millones de contactos, segunda opción tras el fútbol de La 1. ‘Saber y Ganar’ logró 602.000 espectadores (6,4%). 'Trivial Pursuit' alcanzó 533.000 espectadores (3%) y también fue la segunda opción de su franja. Y ‘Malas lenguas’, con Jesús Cintora, logró 443.000 seguidores, 5,9% y 1.194.000 espectadores únicos.