La 1 lidera el lunes (14,2%) con el regreso de 'El Grand Prix' y los Sanfermines y máximos en informativos y magacines

La 1 fue la cadena más vista del lunes, con su oferta más veraniega: la vuelta de ‘El Grand Prix del Verano’, el penúltimo encierro de los Sanfermines (49%), así como los informativos, programas de actualidad y series, que se mantienen como lo más visto en sus respectivas franjas y ayer batieron varios récords de audiencia.

Gran regreso de ‘El Grand Prix’ y el final de los Sanfermines ‘El Grand Prix del Verano’ volvió por todo lo alto y fue el espacio más visto de La 1: 1.427.000 espectadores, 16,8% y 4.285.000 contactos. Es su mejor cuota en tres años (desde 2023) y su estreno más visto desde 2024. El popular formato, con su primer duelo entre Polinyà y Cantalejo, lideró en todos los grupos de edad de 4 a 64 años: los más jóvenes impulsan su dato hasta un 47,5% entre los niños de 4 a 12 años, seguido del 16,8% entre 13 y 24, y un 30,9% de 25 a 44. Entre los de 45 a 64 años alcanza un 14,7%. Descubre al primer ganador del Grand Prix del Verano 2026 También lideró en 12 Comunidades Autónomas, consiguiendo su mejor dato en Murcia (28,8%), Castilla y León (24,1%) y Castilla-La Mancha (20,8%). Otro de los favoritos de ayer, ‘Vive San Fermín’, se impuso un día más con un 49,7% de cuota, 701.000 espectadores y 1.736.000 contactos en La 1 y el Canal 24 horas. El penúltimo encierro de estas fiestas, con los veloces Miura, logró un 64,1% y 1.231.000 espectadores de media. El séptimo encierro de San Fermín 2026, los Miura derrochan elegancia: vídeo completo de la carrera

El éxito de la información y la actualidad Siguen los buenos datos de la mañana informativa con el Telediario Matinal, presentado por Mireia Alzuria, líder con un 29,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas, su tercer mejor dato desde 2024. ‘La Hora de La 1’, con Álex Barreiro y Aida Bao, fue líder y récord histórico en La 1 (26,7% de cuota y 1.638.000 contactos). Y ‘Mañaneros 360’, con Miriam Moreno y Javier Ruiz, lideró en su primer tramo (17,4% y 2.562.000 espectadores únicos) y logró su segunda mejor cuota histórica en su segundo tramo (13,9%). Asimismo, el TD1, con Alejandra Herranz, reunió a 1.504.000 espectadores, 16,2% y 2,4 millones de contactos, y el TD2 de Pepa Bueno, anotó 1.265.000, 14,6% y 2,3 millones de contactos.