La 1 lidera el lunes (14,2%) con el regreso de 'El Grand Prix' y los Sanfermines y máximos en informativos y magacines
- ‘El Grand Prix del Verano’ (16,8%) lidera a más de 6 puntos de su competidor y tiene su mejor estreno en tres años
- El Telediario Matinal, ‘La Hora de La 1’, ‘Mañaneros 360’ y ‘Malas lenguas’ baten récords de audiencia
- La 1 se impone en las franjas de madrugada (9,2%), mañana (22,6%), tarde (10,9%), prime time (14,5%) y late night (13,9%)
La 1 fue la cadena más vista del lunes, con su oferta más veraniega: la vuelta de ‘El Grand Prix del Verano’, el penúltimo encierro de los Sanfermines (49%), así como los informativos, programas de actualidad y series, que se mantienen como lo más visto en sus respectivas franjas y ayer batieron varios récords de audiencia.
Gran regreso de ‘El Grand Prix’ y el final de los Sanfermines
‘El Grand Prix del Verano’ volvió por todo lo alto y fue el espacio más visto de La 1: 1.427.000 espectadores, 16,8% y 4.285.000 contactos. Es su mejor cuota en tres años (desde 2023) y su estreno más visto desde 2024.
El popular formato, con su primer duelo entre Polinyà y Cantalejo, lideró en todos los grupos de edad de 4 a 64 años: los más jóvenes impulsan su dato hasta un 47,5% entre los niños de 4 a 12 años, seguido del 16,8% entre 13 y 24, y un 30,9% de 25 a 44. Entre los de 45 a 64 años alcanza un 14,7%.
También lideró en 12 Comunidades Autónomas, consiguiendo su mejor dato en Murcia (28,8%), Castilla y León (24,1%) y Castilla-La Mancha (20,8%).
Otro de los favoritos de ayer, ‘Vive San Fermín’, se impuso un día más con un 49,7% de cuota, 701.000 espectadores y 1.736.000 contactos en La 1 y el Canal 24 horas. El penúltimo encierro de estas fiestas, con los veloces Miura, logró un 64,1% y 1.231.000 espectadores de media.
El éxito de la información y la actualidad
Siguen los buenos datos de la mañana informativa con el Telediario Matinal, presentado por Mireia Alzuria, líder con un 29,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas, su tercer mejor dato desde 2024. ‘La Hora de La 1’, con Álex Barreiro y Aida Bao, fue líder y récord histórico en La 1 (26,7% de cuota y 1.638.000 contactos). Y ‘Mañaneros 360’, con Miriam Moreno y Javier Ruiz, lideró en su primer tramo (17,4% y 2.562.000 espectadores únicos) y logró su segunda mejor cuota histórica en su segundo tramo (13,9%).
Asimismo, el TD1, con Alejandra Herranz, reunió a 1.504.000 espectadores, 16,2% y 2,4 millones de contactos, y el TD2 de Pepa Bueno, anotó 1.265.000, 14,6% y 2,3 millones de contactos.
Tarde de series y actualidad
Las “historias que hacen historia” de La 1 se afianzan en el liderazgo de la tarde y todo el bloque supera en dos puntos a la siguiente opción. ‘La Promesa’ alcanzó un 12,2% de cuota y 1,3 millones de contactos y lideró con una ventaja de 3.1 puntos sobre su inmediato competidor. Y ‘Valle Salvaje’ logró un 9,6% y 1,3 millones de contactos y aventajó en medio punto a la competencia.
‘Directo al grano’, la actualidad con Marta Flich y Gonzalo Miró, firmó este lunes un 11,1% de cuota y 981.000 espectadores de media en La 1 y alcanzó los 3 millones de espectadores únicos. A partir de las 17:00 horas lideró su franja, con un 11,9% y 990.000 espectadores de media.
En La 2, lo más visto del día fue ‘Malas lenguas’, con Jesús Cintora: reunió a una media de 632.000 espectadores, logró récord histórico en cuota (8,5) y fue visto en algún momento por más de 1,8 millones de contactos.
Y siguen pisando fuerte los concursos de La 2: ‘Saber y ganar’, con Jordi Hurtado, logró 628.000 espectadores y un 6,7% de cuota. ‘Cifras y Letras’, con Aitor Albizua, reunió a 456.000 espectadores y un 4,5%. Y ‘Trivial Pursuit’, con Egoitz Txurruca, consiguió 359.000 espectadores y un 4,1%