RTVE y la CNSE firman un convenio para reforzar la accesibilidad en lengua de signos española

RTVE y la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) han firmado este jueves un convenio de colaboración para impulsar la accesibilidad en lengua de signos española en los contenidos audiovisuales de servicio público. El acuerdo refuerza el compromiso de la Corporación con la igualdad de acceso a la información, la cultura y la actualidad para las personas sordas.

La firma del convenio ha tenido lugar en Prado del Rey y ha contado con la participación del presidente de la CNSE, Roberto Suárez Martín y de Alfonso Morales, secretario general de RTVE. Este último, ha destacado que el acuerdo supone un paso más en el compromiso de RTVE con su misión de servicio público: "En cuestiones como la accesibilidad tenemos una obligación. Está en el ADN de RTVE como servicio público audiovisual conseguir que nuestra programación sea accesible para toda la ciudadanía y que todos los derechos puedan ejercerse de manera efectiva y completa". Además, ha expresado el deseo de que este convenio "sea el principio de un cambio sustancial en la accesibilidad de nuestros contenidos", subrayando que "no buscamos la rentabilidad económica, sino la rentabilidad social". También se ha resaltado que si bien los mínimos fijados en la legislación ya se superan con creces, la voluntad de RTVE es ir más allá, aportando todo el valor posible a los ciudadanos. Y muy especialmente en este caso a las personas sordas, atendiendo a sus necesidades específicas como colectivo.

Por su parte, el presidente de la CNSE, Roberto Suárez Martín, ha agradecido la firma del convenio y ha puesto en valor la escucha y el compromiso de RTVE con las reivindicaciones del colectivo. "Lo único que solicitamos es la accesibilidad. Queremos poder acceder a la información igual que el resto de la ciudadanía. Para nosotros este convenio es un paso muy importante", ha afirmado. Desde CNSE se ha destacado la sensibilidad de RTVE con respecto a la consideración de las necesidades de accesibilidad de las personas sordas, destacando la oportunidad de empezar a colaborar de una manera más estrecha en una materia que forma parte de la propia prestación del servicio público de comunicación audiovisual. De igual modo, se ha subrayado que este convenio supone un gran logro por cuanto es la primera vez que se fija un marco de colaboración en la materia con una radiotelevisión en España.

Un marco estable para avanzar en accesibilidad El convenio establece un marco de colaboración entre ambas entidades para promover la incorporación progresiva y de calidad de la lengua de signos española en la programación y en las emisiones de especial interés general de RTVE. Entre las principales líneas de actuación figura el impulso de la accesibilidad en contenidos informativos, institucionales, educativos y culturales, así como el análisis conjunto de nuevas oportunidades para ampliar progresivamente la presencia de la lengua de signos en la programación de la Corporación. Asimismo, RTVE y la CNSE colaborarán en la elaboración de recomendaciones y buenas prácticas, en el desarrollo de acciones de sensibilización y en el intercambio de conocimiento y asesoramiento técnico para seguir mejorando la accesibilidad de los contenidos audiovisuales.