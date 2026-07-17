RTVE viaja al Festival de Cine de San Sebastián 2026 con cuatro películas participadas

RTVE participará en la 74ª edición del Festival de Cine de San Sebastián con cuatro películas que se mostrarán en distintas secciones del certamen: ‘Ruega por nosotras’ y ‘Sacamantecas’ se verán en Proyecciones Especiales de la Sección Oficial. Las otras dos se verán en New Directors (‘Esta soledad’) y Zabaltegui (‘Lejos de los árboles’). Este viernes se ha presentado el cine español que estará presente en el certamen donostiarra, en un acto celebrado en la Academia de Cine.

J L Rebordinos, Gervasio Iglesias, Jose Pastor y Maialen Beloki

Han asistido el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite; el director del Festival, José Luis Rebordinos, que afronta su último año al frente del certamen; y la subdirectora y próxima directora del festival, Maialen Beloki. Han destacado la buena salud de nuestro cine, algo que, aseguran, se constatará en este próximo Zinemaldia. Por parte de RTVE, ha participado en el acto el director de Cine y Ficción de RTVE, José Pastor.

Daniel Monzón con Manuela Calle y Sandra tapia, actriz y productora de 'Ruega por nosotras'