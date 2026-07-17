RTVE viaja al Festival de Cine de San Sebastián 2026 con cuatro películas participadas
- La 74ª edición del certamen se celebrará del 18 al 26 de septiembre y hoy ha avanzado los 25 títulos españoles que estarán en sus distintas secciones
- RTVE es patrocinador oficial del festival
RTVE participará en la 74ª edición del Festival de Cine de San Sebastián con cuatro películas que se mostrarán en distintas secciones del certamen: ‘Ruega por nosotras’ y ‘Sacamantecas’ se verán en Proyecciones Especiales de la Sección Oficial. Las otras dos se verán en New Directors (‘Esta soledad’) y Zabaltegui (‘Lejos de los árboles’). Este viernes se ha presentado el cine español que estará presente en el certamen donostiarra, en un acto celebrado en la Academia de Cine.
Han asistido el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite; el director del Festival, José Luis Rebordinos, que afronta su último año al frente del certamen; y la subdirectora y próxima directora del festival, Maialen Beloki. Han destacado la buena salud de nuestro cine, algo que, aseguran, se constatará en este próximo Zinemaldia. Por parte de RTVE, ha participado en el acto el director de Cine y Ficción de RTVE, José Pastor.
El cine de RTVE en San Sebastián
En Proyecciones Especiales de la Sección Oficial participarán ‘Ruega por nosotras’, de Daniel Monzón, un largometraje ambientado en 1974 que sigue el internamiento de Ana (Zoe Bonafonte), una joven rebelde de 19 años, en el denominado Patronato de Protección de la Mujer de Madrid; y ‘Sacamantecas’, de David Pérez Sañudo, un thriller inspirado en hechos reales ambientado al final de la III Guerra Carlista, cuando varias mujeres son estranguladas en Vitoria y la hermana de una de las víctimas busca justicia. Protagonizado por Patricia López Arnaiz y Antonio de la Torre, se mostrará en San Sebastián en una gala conjunta RTVE-EITB.
En New Directors participará ‘Esta soledad’, primer largometraje de Javier Giner, un drama uqe aborda el vacío existencial y los vínculos frágiles en un Bilbao donde Oriol Pla y Marina Salas interpretan a dos jóvenes que sobreviven en un estado de confusión y soledad. Y en Zabaltegui,‘Lejos de los árboles’, de Meritxel Collel, que narra el viaje a Perú de Adela, una artista mexicana, nieta de exiliados republicanos, que sigue el legado de su abuelo: crear un mapa sonoro de lenguas en peligro de desaparición.