Roberto Bueso, Mikel Gurrea y Javier Ruiz Caldera competirán por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián

Hasta hace muy poco las grandes películas españolas del año se presentaban en el 74 Festival de San Sebastián. Pero en estos últimos años nuestro cine es más internacional que nunca y ya vimos en Cannes títulos como Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra de Javier Ambrossi y Javier Calvo (que se alzaron con el premio a la mejor dirección) o Viva de Aina Clotet (ganadora del premio revelación de la Semana de la Crítica). Sin olvidar que Iván & Hadoum consiguió el Teddy Award en el Festival de Berlín.

Pero eso no significa que el Festival de Donostia no cuente con otras grandes películas españolas para competir por la Concha de Oro de esta edición. Roberto Bueso (Valencia, 1986), concursa por la Concha de Oro con El mal padre, Javier Ruiz Caldera (Viladecans, 1976) con 5 minutos más y Mikel Gurrea (San Sebastián, 1985) con Sants.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha acogido hoy en Madrid el anuncio de 25 títulos de producciones españolas (23 largometrajes y 2 series) que podrán verse entre el 18 y el 26 de septiembre en la 74º edición del Festival de San Sebastián.

Fotograma de '5 minutos más', de Javier Caldera

Sección Oficial Tras pasar por Made in Spain con sus largometrajes La banda (2019) y Llenos de gracia (2022), Roberto Bueso concursa por primera vez por la Concha de Oro con El mal padre, su tercera película, protagonizada por Eduard Fernández. Después de años distanciados, el célebre escritor y académico Santiago Balmes reúne a sus tres hijos para pedirles un último deseo: pasar las Navidades en la casa donde veraneaban de niños. Mikel Gurrea regresa a la competición con Sants, en la que una mujer, interpretada por Victoria Luengo, entra a formar parte de un grupo de ladrones de figuras religiosas, mientras lidia con la inminente muerte de su madre (Ariadna Gil). Suro (Sección Oficial, 2022), debut en el largometraje del cineasta donostiarra desarrollado en Ikusmira Berriak, logró el Premio Irizar al Cine Vasco, el Premio FIPRESCI de la crítica internacional y el Premio Euskal Gidoigileen Elkartea al mejor guion. 5 minutos más es la película con la que se estrena en la competición oficial Javier Ruiz Caldera. El filme está protagonizado por Javier Cámara, Berto Romero, que también firma el guion, y Belén Cuesta. La historia se centra en un matrimonio en crisis, atrapado en un bucle temporal. El director catalán participó en el I Encuentro de Escuelas de Cine (hoy Nest) con el cortometraje Treitum (2002), para después volver a San Sebastián con trabajos como Superlópez (Made in Spain, 2019) o El otro lado (Velódromo, 2023), serie codirigida junto a Alberto de Toro. Además, en la sección oficial, aunque fuera de concurso, se proyectará El castillo, una serie policiaca de seis capítulos que cuenta la historia real del auge de la mafia proxeneta española. Basada en el libro El proxeneta, de Mabel Lozano, está creada y escrita por Isabel Peña (Zaragoza, 1983) y la dirección corre a cargo de Elena Martín Gimeno (Barcelona, 1992) y Sandra Romero (Écija, 1993). Fotograma de 'Sants', de Mikel Gurrea

Cuatro largometrajes y una serie en Proyecciones Especiales La Sección Oficial incluirá en su apartado Proyecciones Especiales cinco títulos fuera de concurso. Koldo Almandoz (San Sebastián, 1973) estrenará su tercer largometraje Azken Agurra (Último Adiós), una dramedia existencialista en la que Iñigo Azpitarte e Izaro Nieto interpretan al dueño de una empresa de funerales laicos personalizados y a una joven que hace prácticas en su oficina. Daniel Monzón (Palma de Mallorca, 1968) presentará Ruega por nosotras un largometraje ambientado en 1974 que sigue el internamiento de Ana (Zoe Bonafonte), una joven rebelde de 19 años, en el denominado Patronato de Protección de la Mujer de Madrid. Antonio de la Torre y Patricia López Arnaiz protagonizan el tercer largometraje de David Pérez Sañudo (Bilbao, 1987), que será una Proyección Especial en la gala conjunta de RTVE-EITB: Sacamantecas. Se trata de un thriller inspirado en hechos reales ambientado al final de la III Guerra Carlista, cuando varias mujeres son estranguladas en Vitoria y la hermana de una de una de las víctimas busca justicia. Fernando Trueba (Madrid, 1955) presentará Bajañí, un recorrido sonoro por tres países y universos musicales a través de la guitarra de Niño Josele. Con Más allá de la sociedad el director Carlos Torres (Alicante, 1985) lleva a la pantalla la historia de cómo una comunidad aprendió a convivir con la tragedia tras el accidente de los Andes en 1972. Una serie de no ficción creada por J. A. Bayona y Carlos Torres rque etoma el relato allí donde terminaba la película La sociedad de la nieve .