Séptimo encierro de San Fermín 2026, en directo hoy en vídeo desde Pamplona: llega el plato fuerte con los Miura
- Penúltimo encierro de los Sanfermines con la ganadería de leyenda de Lora del Río, Sevilla
- Vive San Fermín 2026: especial
Arranca este lunes más que fuerte con una ganadería de leyenda. Los Miura llevan más de 40 años corriendo los Sanfermines dejando encierros para la historia por su bravura, siendo especialmente peligrosos en los últimos metros y a la entrada de la plaza.
Estos astados llegan en este penúltimo día de San Fermín y el martes pondrán el broche final los también míticos Jandilla.
Casi 60 mozos han resultado heridos en estos encierros, tres por asta de toro y uno de ellos grave aún hospitalizado.
En directo, séptimo encierro de San Fermín 2026:
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7:40
Vuelve a ver todos los encierros
RTVE te ofrece el detalle de cada encierro y además desde múltiples ángulos. Pincha aquí y disfruta de todas las carreras desde la cámara que tú elijas, en Corrales, Santo Domingo, Ayuntamiento, Mercaderes, Estafeta 1, Estafeta 2, Telefónica, callejón y la plaza.
FOTO: EUROPA PRESS
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7:34
El sonido del encierro, también en RNE
“El sonido del encierro ¿— La 1 (@La1_tve) July 13, 2026
¿Un equipo, capitaneado por @JavierIzu, te hace llegar a través de las ondas de @rne toda la emoción del encierro#Encierro7RTVE
¿https://t.co/8fP2E7i9xU pic.twitter.com/dhgTCzeOGX“
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7:32
Primera ganadería con seis toros de más de 600 kilos
Como habitualmente ocurre, los bravos que han viajado a Pamplona lucen trapío y peso, todos ellos por encima de los 600 kilos, con capas variadas pero todas ellas en la gama de los colores cárdenos.
Son seis astados, de nombres "Merecido" (630 kilos), "Mochuelo" (615), "Gaditano"(635), "Decoroso" (635), "Famoso" (605) y "Andaluz" (605), los apartados para la capital navarra en esta ocasión.
“Los protagonistas de hoy son los Miura, una ganadería legendaria, sinónimo de bravura y nobleza.— La 1 (@La1_tve) July 13, 2026
Su peso oscila entre los 605 y los 635 kilos.#Encierro7RTVE
¿ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/upZb0R3DZp“
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7:27
Diez años de la violación grupal de La Manada
Este 2026 precisamente se han cumplido diez años del caso de La Manada. Una joven de 18 años fue violada por un grupo de cinco hombres y el caso marcó un antes y después en España, puso en el centro el concepto del consentimiento y supuso un nuevo paradigma en lo social, político y legislativo.
[Lee aquí el reportaje completo]
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7:26
Pamplona sale en Sanfermines a la calle contra la violencia sexual
La plaza del Castillo de Pamplona, centro neurálgico de los Sanfermines, ha acogido este domingo una concentración de protesta contra la violencia sexual y las agresiones sexistas denunciadas durante estas fiestas, muchas de ellas en forma de tocamientos pero también con un detenido por presunta violación.
Ha sido al término de la corrida de toros que todas las tardes reúne a miles de personas y a cuya salida muchos de los mozos y las mozas de las peñas, muy concienciadas y participativas en iniciativas para rechazar estas agresiones, se han acercado a participar en la protesta convocada por el Movimiento Feminista de Iruñerria, a la que se han sumado otros cientos de personas.
Ante ellas, en el escenario desde el que en Sanfermines actúan los grupos musicales en este céntrico espacio pamplonés, representantes del Movimiento Feminista han desplegado una pancarta con el lema "Emakumeon kontrako indarkeriarik ez. No a la violencia contra las mujeres".
FOTO: AFP
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7:15
Arranca el especial en La 1
Ana Prada y Julian Iantzi arrancan ya el especial 'Vive San Fermín' en TVE con toda la previa del encierro, que comenzará a las 8:00 y que se podrá ver en La 1 de TVE, el canal 24 Horas, así como en streaming a través de RTVE Play y en la retransmisión de RNE. Aquí, en RTVE Noticias te contamos todos los detalles minuto a minuto.
RTVE ofrece así una programación especial, con los encierros en directo a través de todos sus canales y la nueva opción multicámara en directo disponible en RTVE Play.
Todo este despliegue está disponible en nuestra portada especial de San Fermín, donde los espectadores registrados pueden disfrutar también del canal temático RTVE Sanfermines, en emisión las 24 horas hasta el 15 de julio, y en el que se puede ver una amplia selección de contenidos histórico, desde el chupinazo hasta los encierros emitidos desde 2008 hasta la actualidad.
“¡Llega la leyenda! Los Miura encaran la recta final de San Fermín.@AnaPradaTv, @Julianiantzi1, @TeoLazaro y Egoitz Txurruka están en directo para contarte todo sobre el #Encierro7RTVE— RTVE (@rtve) July 13, 2026
Síguelo en directo:
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7:06
Los Miura: nobleza y tradición
Tener dos acepciones en el diccionario de la lengua española de la Real Academia solo está al alcance de Miura. Es la única ganadería que desde su fundación, en 1842, se mantiene en manos familiares. Envergadura, nobleza y tradición marcan la presencia de esta saga.
"Pamplona nos recibe como algo suyo, siempre nos espera con ilusión", reza Antonio Miura, propietario de la ganadería. Reconoce un vínculo especial con la casa de la Misericordia y especialmente con el público navarro. Puede que los orígenes navarros del encaste ayuden a que no falten en los carteles de la plaza pamplonica.
Es un toro que impone. Grandes pitones, musculado y unos 600 kilos de media. Sin embargo, por su morfología, larga y sin barriga, no lo aparenta. Su propietario afirma que "antes de saltar al ruedo se crece" para sorpresa de muchos. En cuanto al pelaje, su variedad es tan grande como sus dimensiones. Tomen nota: negros, cárdenos, 'coloraos' o 'chorreaos en verdugo y en morcillo'.
[Lee la noticia completa, por Luis Delgado]
“Los protagonistas de hoy son los Miura, una ganadería legendaria, sinónimo de bravura y nobleza.— La 1 (@La1_tve) July 13, 2026
Su peso oscila entre los 605 y los 635 kilos.#Encierro7RTVE
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06:54
Buenos días,
Lunes más que potente en Sanfermines con los toros Miura, legendarios en estos encierros con cuatro décadas de participación.
Ya solo quedan dos días para poner fin a esta edición de San Fermín, que se está caracterizando por unos encierros rapidísimos, todos ellos entre los dos minutos y los dos minutos y medio, y que están dejando momentos de gran tensión por las caídas, empujones y montoneras de astados y mozos.
Comenzamos aquí, un día más, la narración minuto a minuto de esta nueva jornada sanferminera. ¡Allá vamos!