Séptimo encierro de San Fermín 2026, en directo hoy en vídeo desde Pamplona: llega el plato fuerte con los Miura

Arranca este lunes más que fuerte con una ganadería de leyenda. Los Miura llevan más de 40 años corriendo los Sanfermines dejando encierros para la historia por su bravura, siendo especialmente peligrosos en los últimos metros y a la entrada de la plaza.

Estos astados llegan en este penúltimo día de San Fermín y el martes pondrán el broche final los también míticos Jandilla.

Casi 60 mozos han resultado heridos en estos encierros, tres por asta de toro y uno de ellos grave aún hospitalizado.