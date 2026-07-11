Un detenido como presunto autor de una agresión sexual a una mujer en Pamplona

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido este sábado a un hombre de 29 años como presunto autor de una agresión sexual ocurrida esta madrugada, en torno a las 4:45 horas, en la zona de la Vuelta del Castillo de la capital navarra, donde se están celebrando las fiestas de San Fermín.

En una declaración institucional, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha manifestado su "total rechazo y condena a esta agresión" y su "absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además de máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad".

El Ayuntamiento de Pamplona se reafirma una vez más en su "rechazo y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca" en la ciudad y se compromete a "trabajar para erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos".

El consistorio se adhiere "a la convocatoria que realice el movimiento feminista de Pamplona" e invita a la ciudadanía "a participar en dichos actos de protesta". La Junta Local de Protección Civil ha conocido en su reunión de este sábado la denuncia de tres agresiones por tocamientos en la última jornada de fiestas. Una persona ha sido detenida como presunta autora de una de esas agresiones.