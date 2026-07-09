El juez abre sumario para juzgar al exDAO de la Policía por agresión sexual a una subordinada

Un juez de Madrid ha ordenado abrir el procedimiento de juicio sumario para su conocimiento y enjuiciamiento por la Audiencia Provincial de Madrid contra el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel Gonzaléz Jiménez.

Así lo ha acordado el titular del juzgado nº8 de Violencia Sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid después de la práctica de las diligencias de investigación solicitadas por la acusación particular.

En concreto se ha incorporado la prueba médica y psicológica de los daños sufridos por la víctima así como de audios adicionales que demuestran que el DAO ejerció su derecho a mentir como investigado, reforzando la verosimilitud del relato de la denunciante.

El magistrado fundamenta que los hechos denunciados "revisten los caracteres de una presunta agresión sexual" y añade que "es procedente acordar la incoación de sumario para averiguar y hacer constar la perpetración del delito y las circunstancias que puedan influir en su calificación", asegurando la disponibilidad" del presunto autor y "las responsabilidades pecuniarias que se deriven".