El juez abre sumario para juzgar al exDAO de la Policía por agresión sexual a una subordinada
- El magistrado considera que los hechos denunciados "revisten los caracteres de una presunta agresión sexual"
- La decisión ha sido adoptada tras la incorporación de una prueba médica y de audios adicionales
Un juez de Madrid ha ordenado abrir el procedimiento de juicio sumario para su conocimiento y enjuiciamiento por la Audiencia Provincial de Madrid contra el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel Gonzaléz Jiménez.
Así lo ha acordado el titular del juzgado nº8 de Violencia Sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid después de la práctica de las diligencias de investigación solicitadas por la acusación particular.
En concreto se ha incorporado la prueba médica y psicológica de los daños sufridos por la víctima así como de audios adicionales que demuestran que el DAO ejerció su derecho a mentir como investigado, reforzando la verosimilitud del relato de la denunciante.
El magistrado fundamenta que los hechos denunciados "revisten los caracteres de una presunta agresión sexual" y añade que "es procedente acordar la incoación de sumario para averiguar y hacer constar la perpetración del delito y las circunstancias que puedan influir en su calificación", asegurando la disponibilidad" del presunto autor y "las responsabilidades pecuniarias que se deriven".
Primeras diligencias de investigación
Estas actuaciones se iniciaron a raíz de la querella presentada por la inspectora de Policía por supuestos delitos de coacciones y agresión sexual. Ahora el juez comunica la incoación del sumario a la Audiencia Provincial de Madrid, competente para celebrar el juicio.
El instructor ha adoptado esta decisión tras la práctica de las primeras diligencias de investigación solicitadas por Jorge Piedrafita, abogado de la acusación particular ejercida por la inspectora de Policía.
Las mismas consistieron en la incorporación de una prueba médica y psicológica de los daños sufridos por la inspectora así como de audios para tratar de demostrar que el exDAO ejerció su derecho a mentir como investigado y reforzar la verosimilitud de la denunciante.
El letrado ha anunciado a EFE que dentro del plazo otorgado se solicitarán y aportarán más pruebas en poder de la acusación "para reforzar el cuadro probatorio y cumplir con el deber de sustentar el relato de la víctima".