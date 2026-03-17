El juez interroga al exDAO de la Policía y a la inspectora que le denunció por agresión sexual

El magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid interroga este martes al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González y a la inspectora que denunció que la había agredido sexualmente en una vivienda oficial del Ministerio del Interior en abril de 2025.

El exDAO, ya jubilado, renunció al cargo de máximo jefe operativo del cuerpo- que regentaba desde 2018- el pasado 17 de febrero al hacerse pública la querella. Es la primera vez que declara en un jornada que será clave para el caso y en la que el juez ha citado también a la inspectora para que se ratifique en la denuncia.

Ambos están llamados a declarar a partir de las 10.30 horas, pero no se verán porque el edificio está preparado para que víctima y agresor entren por puertas diferentes.

"Dinámica relacional de control y dominación" El juez apunta en un auto que los hechos denunciados "hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales", después de que el abogado de la denunciante alertara también en la querella de supuestas coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad. La denunciante, agente de la Policía subordinada de González, mantuvo en el pasado "una relación de afectividad" con el exDAO que "estuvo caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta" dada su posición, según la querella. "Esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación, viéndose impedida para materializar efectivamente dicha decisión", señala. La relación, según el escrito, finalizó "por decisión unilateral" de la mujer, una "circunstancia" que González "no aceptó", iniciando "a partir de entonces una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos" denunciados.

"Negativas inequívocas y claras" de la agente La denuncia destaca las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y describe la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental". Se aportan, además, las llamadas por parte del exDAO, pantallazos de los mensajes que recibió por whatsapp, y una grabación de los audios que realizó y que, según manifestó su abogado, Jorge Piedrafita, sustentan los hechos que denuncia. A su vez, el abogado de la inspectora ha pedido al juez que abra una pieza separada para investigar, por un presunto delito de revelación de secretos, la posible filtración a los medios de un escrito de la defensa que incluía la identidad de la querellante. Los hechos denunciados en concreto habrían ocurrido el 23 de abril, cuando la policía se encontraba de servicio. Esta habría recibido "múltiples llamadas telefónicas requiriendo su presencia de forma inmediata" por parte de su superior policial que, tras recibir una negativa, hizo "uso explícito de su autoridad institucional" y le instó e instruyó para que abandonara su puesto de trabajo utilizando un vehículo policial camuflado de la comisaría de Coslada, con la finalidad de reunirse con él con carácter urgente, recoge el escrito. La mujer se habría trasladado a un restaurante en el que el exDAO estaría comiendo con otro comisario. Después de compartir un rato con ambos, González y la mujer se trasladaron a un inmueble. Ésta manifestó "su incomodidad y su deseo de marcharse", pero el exDAO inició "de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima". "Acercamiento que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento", añade la querella. El exDAO afirmó que ofreció a la denunciante marcharse de la vivienda en la que habrían ocurrido los hechos y negó que le impidiera irse, al tiempo que vinculó la querella a "celos" de la mujer.