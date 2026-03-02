El juez rechaza conceder especial protección a las pruebas de la presunta víctima del DAO

El juez ha rechazado conceder una especial protección a los audios aportados por la inspectora que denunció por agresión sexual al ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González, aunque ha asegurado que el material ha sido trasladado a las partes y al Ministerio Fiscal a través de “un canal seguro que garantiza la confidencialidad”, con el objetivo de preservar la reserva de la investigación.

La defensa de la víctima había solicitado que estas grabaciones quedaran bajo custodia judicial y solo pudieran ser consultadas en sede judicial, pero el magistrado ha denegado esta petición. En su resolución, el juez argumenta que no procede limitar el acceso a las pruebas únicamente al ámbito judicial, ya que el sistema utilizado para su remisión asegura la protección de su contenido.

En este sentido, señala expresamente que “no accediéndose a lo solicitado de que sólo pueda ser examinada en sede judicial, en presencia de la Letrada de la Administración de Justicia, habida cuenta que el traslado se realiza a las partes personadas y al Ministerio Público a través de un canal seguro que garantiza la confidencialidad”. La decisión ha generado malestar en la representación legal de la denunciante, que considera insuficientes las garantías ofrecidas.

Las partes disponen ahora de un plazo de tres días para recurrir la resolución. El abogado de la víctima ya ha confirmado que presentará recurso y que, además, solicitará que se deduzca testimonio por un posible delito de revelación de secretos y por vulnerar la reserva de la instrucción.