El juez rechaza conceder especial protección a las pruebas de la presunta víctima del DAO
- El material se ha trasladado a las partes por un canal "que garantiza la confidencialidad"
- La defensa de la víctima afirma que recurrirá la decisión judicial
El juez ha rechazado conceder una especial protección a los audios aportados por la inspectora que denunció por agresión sexual al ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González, aunque ha asegurado que el material ha sido trasladado a las partes y al Ministerio Fiscal a través de “un canal seguro que garantiza la confidencialidad”, con el objetivo de preservar la reserva de la investigación.
La defensa de la víctima había solicitado que estas grabaciones quedaran bajo custodia judicial y solo pudieran ser consultadas en sede judicial, pero el magistrado ha denegado esta petición. En su resolución, el juez argumenta que no procede limitar el acceso a las pruebas únicamente al ámbito judicial, ya que el sistema utilizado para su remisión asegura la protección de su contenido.
En este sentido, señala expresamente que “no accediéndose a lo solicitado de que sólo pueda ser examinada en sede judicial, en presencia de la Letrada de la Administración de Justicia, habida cuenta que el traslado se realiza a las partes personadas y al Ministerio Público a través de un canal seguro que garantiza la confidencialidad”. La decisión ha generado malestar en la representación legal de la denunciante, que considera insuficientes las garantías ofrecidas.
Las partes disponen ahora de un plazo de tres días para recurrir la resolución. El abogado de la víctima ya ha confirmado que presentará recurso y que, además, solicitará que se deduzca testimonio por un posible delito de revelación de secretos y por vulnerar la reserva de la instrucción.
Denunciado por un delito de agresión sexual
A mediados de febrero el director adjunto de la Policía Nacional, José Ángel González, comunicó al Ministerio del Interior su decisión de renunciar al cargo que ostentaba. Lo hacía después de conocerse que el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid le había citado a declarar el próximo 17 de marzo tras la querella de una agente por un delito de agresión sexual. Ese mismo día también está citada la denunciante para escuchar su relato.
La agente presunta víctima del DAO, que mantuvo en el pasado una "relación de afectividad con él, ha denunciado que le agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado y estando de servicio, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.
La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental". Es por ello que, además, su abogado Jorge Piedrafita pide también investigar presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.