Francia - Marruecos: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de cuartos de final del Mundial 2026

Este jueves, 9 de julio, desde el estadio de Boston (EEUU), las selecciones de Francia y Marruecos se enfrentarán para lograr un puesto en las semifinales, a partir de las 22:00 horas (hora peninsular). El partido será retransmitido en directo y de forma gratuita en La 1 y RTVE Play.

El encuentro nos recuerda a las últimas semifinales mundialistas, las de 2022 en Catar, en la que ambos equipos se enfrentaron con victoria por 2-0 para Les Bleus. El 14 de diciembre de 2022, en el estadio Al Bayt, Francia se impuso con los goles de Theo Hernández y de Randal Kolo Muani. No fue un hecho aislado, Francia ha sido históricamente superior al conjunto alaurí y solo ha caído una de las seis veces que se han enfrentado ambas. Fue en 1998 y en la tanda de penaltis del Torneo Hassan II de Casablanca.

Los dos conjuntos han demostrado en la competición fuerza y compenetración, más allá de sus dos estrellas: Mbappé y Achraf Hakimi. El delantero francés del Real Madrid ha logrado hasta la fecha siete tantos y 12 asistencias, mientras que Hakimi ya suma 15 asistencias en lo que va de campeonato. De hecho, ambas selecciones están destacando en esta edición por su precisión de cara a gol, con 14 goles en el caso de los franceses (solo dos tantos encajados) y diez goles en el de los marroquís, con cuatro en contra.

Pleno de Francia Francia sigue haciendo un torneo impecable. Contra Paraguay la victoria tuvo que ser por la mínima gracias a un penalti cometido sobre Doué y transformado por el de siempre, Kylian Mbappé. Fue un partido en el que los galos se tuvieron que poner el mono de trabajo. No tuvo contra los sudamericanos la inspiración que ha frecuentado en ataque pero fue capaz de fajarse, ser intensa, ganar por la mínima, sostener su portería a cero y clasificarse para los cuartos de final. Michael Olise durante el partido entre Francia y ParaguayDPA vía Europa PressBilly Myers/ZUMA Press Wire/dpa Les Bleus llegan al choque como la única selección capaz de ganar sus cinco partidos diputados sin necesidad de llegar a la prórroga ni a los penaltis. Pleno de victorias en los 90 minutos reglamentarios. En esta increíble secuencia de cinco victorias consecutivas actual, Francia ha anotado 14 goles a favor (la mitad de ellos de Kylian Mbappé, cuatro de Ousmane Dembélé, dos de Desiré Doué y uno de Bradley Barcola) y dos en contra. Francia busca clasificarse para su tercera semifinal consecutiva de un Mundial tras las disputadas en Rusia 2018 y Catar 2022. Solo otras dos naciones han alcanzado las semifinales en tres torneos consecutivos: Alemania (cuatro entre 2002-2014 y tres entre 1982-1990) y Brasil (tres entre 1994-2002).

Marruecos, a repetir semifinales La selección marroquí se ha plantado en los cuartos de final después de derrotar con claridad a una de las anfitrionas, Canadá gracias a dos goles de Azzedine Ounahi (ms.50 y 82) y uno de Soufiani Rahimi (m.98). El punto negativo lo deparó el delantero Ismael Saibari, el goleador de 55 millones que recientemente ha fichado por el Bayern de Múnich, que tuvo que abandonar el partido en el minuto 22 como consecuencia de un tirón en el muslo de la pierna derecha y es seria duda para el choque contra Francia. Marruecos se clasificó para los cuartos de final tras batir a Canadá por 0 - 3EFE/Carlos Ramírez Marruecos sigue ratificando que ya es una selección a tenerla muy en cuenta para alcanzar altas cotas. Repite unos cuartos de final mundialista y además repite racha imbatida. En Catar solo Francia fue capaz de derrocarla, en semifinales. En el presente torneo todavía sigue invicta después de cinco partidos. Empezó el torneo logrando un empate de prestigio frente a Brasil, ganó por la mínima a Escocia (1-0) y goleó a Haití (4-2). En dieciseisavos apeó a Países Bajos en la tanda de penaltis y en octavos, lo dicho, goleada a Canadá. La selección entrenada por Ouahbi está comandada en defensa por el portero Bounou, que tan solo ha encajado cuatro goles en lo que va de torneo y es un especialista en los lanzamientos de penalti. Arriba, es una selecciones más goleadoras, con 10 tantos. Unos números apoyados fundamentalmente en dos jugadores. Brahím Díaz, que ha participado desde la Copa de África en 6 goles y 4 asistencias. Y Achraf Hakimi, que ha generado más ocasiones que cualquier otro defensa (21) sumando este Mundial con el anterior. Sus 15 ocasiones creadas en el torneo actual ya son la cifra más alta registrada por un defensa africano en una sola edición.