Canadá - Marruecos, en directo hoy el partido de octavos de final del Mundial 2026

Puedes seguir minuto a minuto el cruce entre Canadá y Marruecos, primera eliminatoria de octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Tendrá lugar este sábado en el Estadio Houston desde las 19:00 horas peninsulares. Será la segunda vez que se enfrenten ambos equipos en el torneo. Canadienses y marroquíes vuelven a verse las caras tras Catar 2022 donde los Leones del Atlas salieron victoriosos por 2-1 y consolidó el pase a octavos del país africano.

En directo, Canadá - Marruecos

Onces en Houston del Canadá - Marruecos Ya sabemos los 22 jugadores que saltarán al campo en Houston. Partido Canadá - Marruecos. Se abren los octavos de final. Canadá: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea, Sigur; Eustaquio; David, Oluwaseyi, Buchanan y Ahmed. Marruecos: Bounou; Hakimi, Mazraoui, Diop, Halhal; Bouaddi, Ounahi, Saibari, El Khannouss, El Aynaoui y Brahim.

Canadá, haciendo historia La selección de Jesse Marsch jugará por primera vez unos octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA y tienen la ilusión de seguir haciendo historia. No lo tendrá fácil ante una Marruecos que está en estado de gracia, pero igualmente buscarán la revancha para resarcirse del ya mencionado encuentro entre ambos equipos en 2022 y seguir soñando con disputar eliminatorias nunca vistas en el país de la hoja de maple. Eustáquio frustra el sueño de Sudáfrica en el descuento y mete a Canadá en octavos de final AMANDA RAMOS Para lograrlo, Canadá seguirá apostando por su estilo de juego de presión en bloque alto y transiciones verticales rápidas. El regreso de su jugador estrella, Alphonse Davis, le da a Jesse Marsch la oportunidad de ofrecer más peligro y profundidad por la banda izquierda.