Colombia - Ghana, en directo hoy el partido de dieciseisavos del Mundial 2026

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido entre las selecciones de Colombia y de Ghana del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, correspondiente a los dieciseisavos de final. El encuentro, que se disputa en Kansas City (EE.UU.) a las 3:30 horas peninsulares del viernes, te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

En directo, Colombia vs Ghana | Mundial 2026

Colombia busca su tercera portería a cero El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega a la fase eliminatoria con una trayectoria impecable: líder del Grupo K, invicto y con una de las defensas más fiables del torneo. Si logra dejar su arco imbatido en Kansas City, encadenaría tres porterías a cero consecutivas por primera vez en su historia mundialista. La selección cafetera ha mostrado un patrón claro: control del ritmo, posesiones largas y volumen ofensivo sostenido. En sus tres partidos de la fase de grupos registró 519, 541 y 544 pases, con posesiones superiores al 54% en todos ellos. La Colombia de James frena a la Portugal de Cristiano Ronaldo y amarra el liderato del grupo NOELIA ÁLVAREZ En ataque, el protagonista inesperado ha sido Daniel Muñoz, autor de dos de los cuatro goles colombianos en el torneo. A su alrededor, Luis Díaz, Jhon Arias y Gustavo Puerta sostienen un frente ofensivo dinámico, mientras que James Rodríguez está a un paso de igualar el récord de titularidades mundialistas de Valderrama y Rincón.

Ghana, el peligro sin posesión Ghana aterriza en los dieciseisavos tras una fase de grupos de contrastes: victoria ante Panamá (1-0), empate ante Inglaterra (0-0) y derrota ante Croacia (1-2). Su identidad es clara: bloque bajo, transiciones rápidas y mucha energía en los duelos, con un estilo muy vertical, todo lo contrario a la paciencia y el control de Colombia. El dato que mejor define su estilo es el de posesión, con un 36,1% de promedio. Aun así, el ejemplo de su competitividad es el dato ante Croacia, a la que ganó el 53% de los duelos y mantuvo una precisión de pase del 91%. Croacia se sobrepone al susto de Ghana y se cita con los dieciseisavos del Mundial AMANDA RAMOS El jugador más desequilibrante ha sido Abdul Fatawu, pese a haber disputado solo 101 minutos. Ningún jugador de Ghana ha generado más ocasiones (2) ni ha completado más regates (4). Su impacto en tan poco tiempo lo convierte en una pieza clave para romper defensas. En punta, Antoine Semenyo sigue siendo una incógnita, esperando al menos un remate a puerta, puesto que de tres que ha intentado ninguno a ido entre los tres palos. El gol ante Croacia lo firmó Derrick Luckassen, que también fue el jugador con más intervenciones del equipo (86).