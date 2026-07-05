Erling Haaland, del Mundial por televisión a conquistarlo a base de goles

Erling Haaland llevaba años rompiendo récords, levantando títulos y destrozando porterías por toda Europa, pero le faltaba un escenario. Mientras otros grandes nombres de su generación se medían en mundiales y eurocopas, el noruego tenía que observar las grandes citas desde su casa. Su país no disputaba una Copa del Mundo desde 1998, dos años antes de su nacimiento, y sobre sus hombros recaía la responsabilidad de terminar con una espera que parecía eterna.

El peso de devolver a Noruega El camino hasta Norteamérica convirtió a Haaland en mucho más que un goleador de Noruega. Marcó 16 goles en los ocho partidos de clasificación y lideró el regreso de su país al mundial 28 años después. Por primera vez, el delantero que había conquistado Inglaterra y Europa tenía la posibilidad de trasladar su dominio al mayor escaparate del fútbol. La pregunta ya no era si Haaland podía marcar goles, sino cómo respondería en su primera gran cita con la selección. La respuesta no tardó en llegar. Dos goles ante Irak en su estreno y otros dos frente a Senegal colocaron a Haaland entre los grandes protagonistas del torneo desde la fase de grupos. Ante Francia descansó en un partido en el que Noruega ya tenía encarrilada su clasificación, una decisión pensada precisamente para lo que vendría después: las eliminatorias. Y en el primer partido sin margen de error, volvió a aparecer. Costa de Marfil había igualado el encuentro en la segunda mitad y la eliminatoria caminaba hacia un final incierto cuando Haaland marcó el 2-1 en el minuto 86. Había estado discreto durante buena parte del partido, pero necesitó una oportunidad para decidirlo. Su quinto gol del Mundial llevó a Noruega a octavos y confirmó que su impacto no se limita únicamente a acumular cifras.