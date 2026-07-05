Erling Haaland, del Mundial por televisión a conquistarlo a base de goles
- Cinco goles en cuatro partidos marcan el estreno mundialista de un delantero que llevaba años esperando su momento
- En directo: Brasil - Noruega, el domingo 5 de julio a las 22:00 horas en La1 y RTVE Play
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Erling Haaland llevaba años rompiendo récords, levantando títulos y destrozando porterías por toda Europa, pero le faltaba un escenario. Mientras otros grandes nombres de su generación se medían en mundiales y eurocopas, el noruego tenía que observar las grandes citas desde su casa. Su país no disputaba una Copa del Mundo desde 1998, dos años antes de su nacimiento, y sobre sus hombros recaía la responsabilidad de terminar con una espera que parecía eterna.
El peso de devolver a Noruega
El camino hasta Norteamérica convirtió a Haaland en mucho más que un goleador de Noruega. Marcó 16 goles en los ocho partidos de clasificación y lideró el regreso de su país al mundial 28 años después. Por primera vez, el delantero que había conquistado Inglaterra y Europa tenía la posibilidad de trasladar su dominio al mayor escaparate del fútbol. La pregunta ya no era si Haaland podía marcar goles, sino cómo respondería en su primera gran cita con la selección.
La respuesta no tardó en llegar. Dos goles ante Irak en su estreno y otros dos frente a Senegal colocaron a Haaland entre los grandes protagonistas del torneo desde la fase de grupos. Ante Francia descansó en un partido en el que Noruega ya tenía encarrilada su clasificación, una decisión pensada precisamente para lo que vendría después: las eliminatorias.
Y en el primer partido sin margen de error, volvió a aparecer. Costa de Marfil había igualado el encuentro en la segunda mitad y la eliminatoria caminaba hacia un final incierto cuando Haaland marcó el 2-1 en el minuto 86. Había estado discreto durante buena parte del partido, pero necesitó una oportunidad para decidirlo. Su quinto gol del Mundial llevó a Noruega a octavos y confirmó que su impacto no se limita únicamente a acumular cifras.
La cara más viral de Haaland
La previa del duelo también ha dejado una imagen inesperada fuera del terreno de juego. Haaland y Vinicius han protagonizado, sin quererlo, uno de los videos virales del Mundial: un montaje creado con inteligencia artificial en el que ambos recrean una conocida escena de la película 'Dos rubias de pelo en pecho'. La publicación corrió rápidamente por redes sociales hasta llegar a los dos protagonistas esperados del Brasil-Noruega.
“🇧🇷 Brasil vs Noruega 🇳🇴— Teledeporte (@teledeporte) July 4, 2026
Dos bromas de muy distinto signo. Por un lado, el vídeo hecho con IA que han comentado @ErlingHaaland y @vinijr pidiendo "recrearlo".
Por el otro, el 'pique' con Neymar y todo el vestuario por la celebración de la flor de loto 🧘♂️ que el noruego hizo en… pic.twitter.com/Hq7vIHgQrn“
Haaland no tardó en entrar al juego y etiquetó al brasileño con un mensaje: "Necesitamos recrear esto". Vinicius respondió entre risas a la propuesta del noruego, dejando una de las anécdotas de la previa. Antes de verse las caras sobre el césped, las dos grandes estrellas del encuentro ya han protagonizado su primer cara a cara, aunque haya sido gracias a la inteligencia artificial.
Ahora llega la prueba más grande. Brasil espera en octavos y Haaland se encuentra ante el partido que llevaba años buscando sin saber cuándo llegaría. El delantero que durante tanto tiempo vio los grandes torneos desde fuera ya está dentro, marcando y decidiendo partidos. Ante la pentacampeona, tendrá la oportunidad de convertir su primer Mundial en algo más que una actuación individual: una noche capaz de cambiar la historia del futbol noruego.
*Noticia escrita por el estudiante en prácticas Ilias Bentadda Sebti, bajo la supervisión de Santiago S. Segura