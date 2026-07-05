Dani Olmo, a RTVE: "Portugal es una gran selección, pero nosotros también, así que vamos a demostrarlo"

Dani Olmo va ganando cada vez más protagonismo en este Mundial. El mediapunta empezó el torneo en el banquillo, pero sus buenas actuaciones le han hecho ganarse a la fuerza la titularidad.

No es una situación extraña ni nueva para él. Ya lo vivió en la Eurocopa, torneo en el que fue de menos a más y en el que terminó siendo una pieza clave en la consecución del título. Entró en el once tras la lesión de Pedri ante Alemania y fue decisivo con un gol en cuartos, otro en semifinales y una acción defensiva brillante en la gran final contra Inglaterra.

El catalán se ha destapado en esta cita como la llave para abrir los férreos entramados defensivos con los que se está topando la selección española. Olmo atiende a RTVE tranquilo, confiado y bien físicamente para el trascendental duelo de octavos de final ante Portugal.

El propio jugador se encarga de calmar los ánimos con su estado después de verle entrenar al margen de sus compañeros el viernes en el último entrenamiento en Los Ángeles. "Estoy bien, simplemente entraba dentro del proceso de recuperación de cada uno. Nos dan esa libertad de que cada uno haga lo que le parezca mejor para recuperar", aclara.

Luis de la Fuente recurre a Olmo y vuelve a acertar Dani Olmo ha jugado los cuatro partidos de este Mundial, aunque solo ha sido titular en dos. El jugador del FC Barcelona fue suplente ante Cabo Verde y Uruguay y partió de inicio frente a Arabia Saudí y Austria, precisamente en los que España ha desplegado un mejor fútbol. No es casualidad, y es que el jugador se ha convertido en el recurso al que recurre Luis de la Fuente cuando necesita fluidez y velocidad en el juego y precisión entre líneas. El acompañante de Rodri y Pedri en el centro del campo ha sido un quebradero de cabeza para el seleccionador. Probó a Fabián y a Merino, pero Dani Olmo parece ser el hombre que ha logrado convencerle. Y es que hay muy pocos jugadores en el mundo con la capacidad del '10' de España para jugar en espacios reducidos, situación que la Roja se encuentra con frecuencia. "El míster ya lo sabe bien. Es verdad que no hay mucho espacio pero es cuando más me gusta jugar, me siento cómodo en esas posiciones. No necesito recibir cien balones por partido para generar. Intento moverme bien, generar ocasiones para mí o para mis compañeros", asegura. Su rol en el equipo, como pasó en la Eurocopa, parece haber cambiado de suplente a titular. "Tenía ganas de ayudar al equipo en el campo y al final es muy fácil. Cuando estás ahí dentro, estas rodeado de los mejores. Yo en esas posiciones me encuentro muy bien, a la perfección", afirma. Su estado físico, eso sí, no es el mismo que en aquel campeonato, ya que el mediapunta llegó tocado a la cita de Alemania. "Esa Eurocopa empecé con molestias, pero a este Mundial he llegado al 100% y estoy al 100%", asegura. Adquirir importancia y trascendencia conforme avanza el torneo no es algo que intimide a Dani Olmo. "Es incluso motivación, no me genera presión ni ansiedad. Al final es lo que he hecho siempre, pero en el escenario más grande del mundo. Es otra oportunidad para reivindicarme y demostrar, que es algo que he hecho siempre toda la vida", argumenta el '10', que asegura que "es un orgullo" representar a España en un Mundial". Cuestionado por la diferencia de rol en el Barça y en la selección, Olmo ha declarado que se siente "igual de importante" en su club que en la Roja.

Portugal, un rival diferente que opta a todo El próximo rival de España será Portugal en octavos de final. Sin duda, el oponente más duro que se ha encontrado la Roja en lo que va de torneo. La selección lusa es una de las grandes favoritas. "Tiene jugadores de talla mundial, tiene un bloque en el centro del campo que es el que ha ganado con el PSG, junto con Fabián", reconoce Olmo, aunque también avisa: "Es una gran selección, pero nosotros también, así que lo vamos a demostrar". Portugal es una selección capaz de mirar a los ojos a la nuestra, un factor que la Roja puede agradecer. "Quizás estamos más acostumbrados a jugar contra bloques bajos, pero cuando un rival te viene más de tú a tú, 50-50 y está la cosa mas igualada, se agradece un poco más. Se generan más espacios, puede salir alguna vez al contraataque", admite.