Portugal - Croacia, en directo hoy el partido de dieciseisavos del Mundial 2026

Undécimo partido de la primera ronda de eliminación directa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Una cita que bien podría haberse dado en una ronda posterior, debido al nivel de los equipos que jugarán este partido. Tanto Portugal como Croacia son combinados muy fuertes con expectativas altas a la hora de lograr objetivos en un Mundial.

Portugal saldrá al estadio de Toronto en Canadá como local, con muchas dudas pero con las ideas muy claras. Tras un debut en la fase de grupos muy decepcionante, los lusos remontaron la tabla y las expectativas con la goleada a Uzbekistán. Un Partido intenso en el que los de Roberto Martínez dieron una imagen que hace entender porqué Portugal era una de las principales favoritas antes de empezar el campeonato.

Tampoco les duró esa alegría, pues el tercer partido de la fase de grupos, a priori, con el único rival de calidad similar a ellos, Colombia, tampoco fue como esperaban. El marcador reflejó un empate sin goles. Resultado engañoso que no permite ver el control y las numerosas ocasiones del equipo cafetero, que dio la sorpresa llevando el control del balón y del juego en varios momentos del partido.

Si Cristiano Ronaldo y sus compañeros quieren volver a ser vistas como favoritas al trono, el camino pasa por eliminar a una correosa Croacia capitaneada por el legendario Luka Modrić. Con nuevas generaciones de futbolistas que buscan la renovación de la que fue la mejor selección croata de la historia del Mundial de Rusia 2018 donde por primera vez, se plantaron en una final en la que no pudieron luchar contra la todopoderosa Francia de Mbappé.

Tras una derrota muy luchada contra Inglaterra, los de Zlatko Dalić fueron de menos a más durante la fase de liguilla, ganando a Panamá y a Ghana. El partido entre las dos leyendas madridistas colocará al potencial rival de España en octavos, en el caso de que los de Luis De la Fuente consigan pasar de fase contra Austria en dieciseisavos.