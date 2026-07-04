Así quedan los octavos de final del Mundial 2026

El Mundial 2026 nos ha dejado un cuadro precioso en los octavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, con partidos dignos de una final y algunas sorpresas que quieren seguir dando la campanada.

Canadá - Marruecos Será el primer partido de octavos de final. En tan solo unas horas, este sábado a las 19:00, se disputará un partido de altos vuelos. La anfitriona Canadá quiere seguir haciendo historia y jugar por primera vez unos cuartos de final. El el mundial de las estrellas, la suya es Alphonse Davis y pretende ser el puñal que acabe con los Leones del Atlas y continuar soñando con llegar a lo más alto. Mientras que la mejor generación de Marruecos buscará repetir la gesta de Catar 2022 y, porque no, alcanzar la final del Mundial. Con jugadores como Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Ismael Saibari o la revelación Ayyoub Bouaddi nada es imposible.

Paraguay - Francia Es el partido de la jornada que podrás ver este sábado a las 23:00 en La 1 y RTVE Play. Paraguay dio la sorpresa al eliminar a Alemania, pero pretende demostrar que con recurso mucho más humildes que el de las selecciones europeas, puede competir de tu a tu con un titán como Francia que va lanzada hacia la final, decidida a llevarse la Copa del Mundo con la mejor delantera del Mundial, con Kylian Mbappé como principal estrella, con seis goles compitiendo directamente con Messi en el ranking de goleadores históricos del campeonato. Pero por si fuera poco, está acompañado de los mosqueteros Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola... casi nada.

Brasil - Noruega Sin duda uno de los duelos más atractivos de este cuadro que podrás ver este domingo a las 22:00 en La 1 y RTVE Play. Brasil sufrió ante Japón para meterse en octavos pero nunca se puede subestimar a la pentacampeona del mundo, sobre todo si su estrella Vinicius Jr. tiene el día iluminado. Pero en frente tendrá a la fuerza vikinga de Erling Haaland y Martin Odegaard, que buscarán llevar a Noruega a cuartos de final por primera en su historia. El delantero del Manchester City es uno de los máximos goleadores del torneo, con cinco tantos y quiere seguir en liza con Messi y Mbappé.

México - Inglaterra Un partido de altura que disputa en la madrugada del domingo al lunes a las 2:00 horas. México cuenta con la ventaja de jugar en casa y estará arropada por su afición. Además, la anfitriona está siendo una de las sensaciones del Mundial 2026. Es la única selección que ha ganado todos sus choques hasta ahora y junto a España, no ha encajado ni un gol. Por su parte, Inglaterra regresa al Estadio Azteca, donde sufrió una traumática derrota por culpa de uno de los goles más icónicos de la historia del fútbol, 'la mano de Dios' de Diego Armando Maradona. Con el VAR es imposible que ese tanto se vuelva a repetir, pero independientemente de la tecnología, los 'Three Lions' cuentan con Harry Kane y Jude Bellingham para barrer los fantasmas del pasado y presentar su candidatura para ganar el Mundial 2026.

Portugal - España Este lunes llegará el turno para nuestra selección, una final anticipada que podrás seguir a las 21:00 en La 1 y RTVE Play. A pesar de que no está demostrando el nivel esperado, Portugal será el rival más duro al que se enfrenta España hasta el momento. Cristiano Ronaldo está jugando el que probablemente sea su último mundial, y no está dispuesto a que su camino en este campeonato se acabe en octavos. Junto a él estarán Vitinha y Nuno Mendes, dos de los mejores jugadores del mundo en sus respectivos puestos y si tienen su día, pueden poner en serios problemas a los chicos de Luis de la Fuente. Pero por contra, Rodri y Marc Cucurella no tienen nada que envidiar a sus pares lusos, y nuestra estrella, Lamine Yamal puede dar un duelo muy bonito entre vieja y la nueva generación. Sin olvidar a nuestro killer particular, Mikel Oyarzabal, que partido a partido sigue demostrando que puede competir con los grandes.

Estados Unidos - Bélgica De este encuentro, que se disputará en la madrugada del lunes al martes a las 2:00 horas, saldrá el rival del que salga vencedor del duelo ibérico. Estados Unidos está firmando la mejor actuación de su historia en una fase final gracias al buen trabajo de su seleccionador, Mauricio Pochettino. La última anfitriona no podrá contar con Balogun tras su expulsión en el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina pero su principal baluarte, Pulisic sí estará disponible para llevar a los estadounidenses a cuartos de final. En frente tendrá a Bélgica, un equipo al que nunca se le puede dar por muerto gracias al buen estado de forma Leandro Trossard y con Kevin De Bruyne o Romelu Lukaku como principales amenazas.

Argentina - Egipto Se disputará este martes a las 18:00 horas y será otro partido imperdible solo por el recital que está dando Lionel Messi en su posible último baile en los mundiales, aunque con su nivel las probabilidades de que siga jugando hasta 2030 no son cero. Argentina, a pesar de que pasó a octavos con muchas dificultades ante una muy digna Cabo Verde, quiere demostrar que es la gran favorita junto a Francia para ganar la Copa del Mundo con 'La Pulga' desatada como máximo goleador del torneo con siete goles. Egipto por su lado, buscará coger el testigo de los caboverdianos y dar la campanada que no consiguieron los chicos de Bubista. Sus principales estrellas, Mohamed Salah y Omar Marmoush, están dispuestos a seguir haciendo historia para su selección.