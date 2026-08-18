El tiempo hoy 18 de agosto en España: calor extremo de hasta 40 grados y tormentas en el este

Este martes se esperan máximas por encima de los 35 grados en Baleares y en la mayor parte de la Península, con valores que alcanzarán los 40 grados en el valle del Guadalquivir, la depresión central de Cataluña y el valle del Miño. La Aemet prevé una jornada estable con cielos poco nubosos o despejados debido al desplazamiento de la DANA hacia el oeste, con nubosidad de evolución en puntos del interior y en las principales zonas montañosas del este y Pirineos, donde no se descartan tormentas o chubascos aislados por la tarde.

La jornada podrá comenzar con brumas o bancos de niebla en el extremo norte y en el oeste de Alborán. Solo en el extremo norte y en el área del Estrecho, Ceuta y Melilla podrán darse nubes bajas, aunque con tendencia a despejarse.

Por la tarde, se espera el desarrollo de nubosidad de evolución en puntos del interior, con posibles tormentas aisladas en los principales sistemas montañosos del este y en los Pirineos.