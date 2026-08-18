El tiempo hoy 18 de agosto en España: calor extremo de hasta 40 grados y tormentas en el este
- Continuarán las noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en zonas del suroeste y litorales mediterráneos
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Este martes se esperan máximas por encima de los 35 grados en Baleares y en la mayor parte de la Península, con valores que alcanzarán los 40 grados en el valle del Guadalquivir, la depresión central de Cataluña y el valle del Miño. La Aemet prevé una jornada estable con cielos poco nubosos o despejados debido al desplazamiento de la DANA hacia el oeste, con nubosidad de evolución en puntos del interior y en las principales zonas montañosas del este y Pirineos, donde no se descartan tormentas o chubascos aislados por la tarde.
La jornada podrá comenzar con brumas o bancos de niebla en el extremo norte y en el oeste de Alborán. Solo en el extremo norte y en el área del Estrecho, Ceuta y Melilla podrán darse nubes bajas, aunque con tendencia a despejarse.
Por la tarde, se espera el desarrollo de nubosidad de evolución en puntos del interior, con posibles tormentas aisladas en los principales sistemas montañosos del este y en los Pirineos.
Noches tropicales y subida generalizada de las temperaturas
Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso en la mitad norte, Málaga y el sureste peninsular. Estarán por encima de los 35 grados en Baleares y en casi toda la Península, salvo en el Cantábrico y las zonas de montaña, y de los 40 grados en el valle del Guadalquivir.
Las mínimas bajarán en el noreste y el suroeste, subirán en puntos del centro y se mantendrán sin cambios en el resto. Continuarán las noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y puntualmente en el noreste y el Cantábrico.
El viento soplará flojo en la Península y Baleares, mientras que en Canarias se prevén intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve, temperaturas en ascenso en medianías y cumbres, y viento de intensidad moderada a fuerte en las zonas más altas.
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