La OMS cree que el brote de ébola en la República Democrática del Congo puede controlarse en tres meses
- El brote ha dejado ya 2.325 muertos y se ha extendido a seis provincias congoleñas
- La variante Bundibugyo no dispone aún de vacuna autorizada ni de tratamiento específico
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que aún es posible frenar en un plazo de tres meses el brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo, pese a que los contagios avanzan actualmente con mayor rapidez que las medidas desplegadas para contenerlos.
El organismo había señalado a comienzos de agosto que ese periodo podría bastar para revertir la propagación del virus. Sin embargo, desde entonces la situación ha empeorado y el brote se ha extendido ya a una sexta provincia del país.
El responsable de la OMS para la gestión de esta emergencia, el doctor Thierno Baldé, ha explicado desde la ciudad congoleña de Bunia que el objetivo sigue siendo viable, aunque depende de que la respuesta internacional disponga de los recursos necesarios.
Declaraciones que chocan con los datos
Las declaraciones del funcionario de Naciones Unidas llegan cuando los datos de contagio presentan un panorama mucho menos halagüeño. La epidemia, declarada oficialmente el pasado 15 de mayo, ya se ha convertido en el peor brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo.
El último balance del Instituto Nacional de Salud Pública congoleño eleva a 4.945 los casos confirmados y a 2.325 los fallecidos, después de que en solo 24 horas se notificaran 101 nuevos contagios y 33 muertes.
Estas cifras superan las del brote que afectó al este del país entre 2018 y 2020, que dejó 2.299 muertos, y convierten el actual en el segundo más mortífero documentado en el mundo, únicamente por detrás de la epidemia que causó más de 11.000 fallecidos en África occidental entre 2014 y 2016. La transmisión alcanza ya seis provincias congoleñas, después de que la semana pasada se confirmara en Bas-Uélé la muerte de una persona infectada.
La expansión se atribuye a la detección tardía de numerosos casos, la precariedad de los servicios sanitarios, la inseguridad provocada por los grupos armados y las dificultades para acceder a algunas comunidades. También complican la respuesta la movilidad de la población, la desinformación y la desconfianza hacia los equipos médicos.
Buena parte de los nuevos contagios y fallecimientos se están produciendo fuera de las cadenas de contactos conocidas, lo que apunta a la existencia de focos de transmisión que todavía no han sido identificados.
El brote está causado por la variante Bundibugyo, para la que todavía no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico, aunque se están realizando ensayos clínicos con varias opciones.
Por el momento, la OMS ha enviado más de 200 especialistas y alrededor de 300 toneladas de suministros, mientras Naciones Unidas ha anunciado otros 30,5 millones de dólares para reforzar la respuesta. La epidemia está considerada desde mayo una emergencia de salud pública de importancia internacional.