La OMS cree que el brote de ébola en la República Democrática del Congo puede controlarse en tres meses

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que aún es posible frenar en un plazo de tres meses el brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo, pese a que los contagios avanzan actualmente con mayor rapidez que las medidas desplegadas para contenerlos.

El organismo había señalado a comienzos de agosto que ese periodo podría bastar para revertir la propagación del virus. Sin embargo, desde entonces la situación ha empeorado y el brote se ha extendido ya a una sexta provincia del país.

El responsable de la OMS para la gestión de esta emergencia, el doctor Thierno Baldé, ha explicado desde la ciudad congoleña de Bunia que el objetivo sigue siendo viable, aunque depende de que la respuesta internacional disponga de los recursos necesarios.

01.12 min La OMS descarta el riesgo de pandemia de ébola pero avisa de su expansión regional