La OMS y CDC África impulsan un plan valorado en 448 millones de euros para frenar el brote de ébola

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC África) han presentado este viernes un plan continental de preparación y respuesta ante el brote de ébola causado por el virus Bundibugyo, que se desplegará a lo largo de los seis próximos meses y requerirá recaudar 518 millones de dólares (unos 448 millones de euros).

"El objetivo es sencillo, debemos detener el brote donde se encuentra, apoyar a los países que están tomando medidas en estos momentos y garantizar que los países vecinos estén preparados para detectar los casos y actuar con rapidez si se producen", ha afirmado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.

Según ha destacado, se trata de un plan "compartido", ya que "la única manera" de vencer al brote que afecta a República Democrática del Congo y a Uganda es a través de una "estrecha colaboración", en la que todas las partes trabajen coordinadas "bajo el liderazgo de los países afectados" y guiadas por un "principio sencillo". "Un plan, un presupuesto, un equipo", ha apuntado.

El plan se centra en "áreas clave", como son la coordinación de emergencias, vigilancia, pruebas de laboratorio, prevención y control de infecciones, atención clínica y participación comunitaria, investigación, logística y la continuidad de los servicios sanitarios esenciales.

"La experiencia demuestra que el éxito depende de la eficacia con la que estos elementos funcionen en conjunto. La vigilancia debe conducir rápidamente a las pruebas; las pruebas deben desencadenar el aislamiento y la atención médica; la prevención de infecciones debe proteger a los trabajadores sanitarios y a los pacientes. La participación de la comunidad debe ser continua, basarse en la confianza y responder a las inquietudes", ha explicado el responsable de la OMS.

01.13 min La OMS aprende de otras pandemias y anuncia un plan para el Ébola

El brote es "grave" pero se puede "detener" El director general de los CDC África, Jean Kaseya, ha aseverado que el brote actual de ébola "es grave". "En tan solo unas semanas, hemos visto cómo el brote de ébola se ha extendido por la región, ha trastornado a las comunidades e incluso ha llevado a la imposición de restricciones de viaje. No debemos subestimarlo, pero tampoco debemos temer a este brote. La historia nos ha enseñado que podemos detenerlo", ha resaltado. En este contexto, el plan contempla medidas basadas en la preparación, la detección rápida y la respuesta ante el brote que se desarrollarán entre junio y noviembre. Como ha advertido Kaseya, en la actualidad, no existen vacunas ni tratamientos autorizados específicamente para la especie de ébola Bundibugyo y, aunque ha reconocido que estas herramientas "son importantes", ha puntualizado que "no son las únicas". "Sabemos por nuestra propia experiencia que la detección rápida, el rastreo de contactos, el aislamiento y la atención clínica, la prevención y el control de infecciones, así como la comunicación de confianza, la solidaridad y la coordinación, son herramientas poderosas que pueden ayudarnos a detener este brote", ha detallado. El plan llama también a mantener el apoyo a otras emergencias sanitarias en curso, como la varicela, el cólera y el sarampión, con el objetivo de evitar interrupciones en las labores de respuesta críticas y salvaguardar el progreso hacia sistemas de salud más fuertes y resilientes.

EE.UU. eleva a 200 millones la financiación directa Estados Unidos aportará casi 38 millones de dólares adicionales a sus esfuerzos de respuesta al ébola, elevando el total hasta ahora a más de 200 millones de dólares en financiación directa, según indicó el Departamento de Estado en un comunicado emitido el viernes. El departamento, que no detalló cómo se gastará el dinero, afirmó que está trabajando estrechamente con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., así como con la República Democrática del Congo y Uganda, para “poner en marcha una respuesta rápida y completa” al brote de ébola. Cuatro enfermeros contagiados de ébola y ya completamente curados, posan con sus certificados de recuperación. "He visto la muerte de cerca", confiesa a EFE con emoción el congoleño Etienne Enzo. EFE/Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC