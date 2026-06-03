La OMS pide cooperación internacional frente al brote de ébola y alerta: la desinformación contribuye a su propagación

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha defendido este miércoles la cooperación internacional como única vía para contener el brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, al tiempo que ha alertado de que la desinformación y la pérdida de confianza de las comunidades pueden convertirse en uno de los principales obstáculos para frenar la epidemia.

Tras concluir una visita a las zonas más afectadas del este congoleño, Tedros ha explicado que regresa con sentimientos encontrados de "esperanza y preocupación". Durante su estancia se reunió con líderes comunitarios y con supervivientes de la enfermedad, cuya recuperación consideró una prueba de que el virus puede superarse cuando los pacientes reciben atención médica a tiempo.

"Su valentía nos da esperanza y demuestra que este brote puede detenerse", ha afirmado durante un acto en Bunia (provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo), en el que ha entregado certificados a varios sanitarios que sobrevivieron recientemente a la enfermedad. "Si las personas acuden pronto y reciben atención médica, pueden sobrevivir", ha añadido.

Asimismo, el responsable de la OMS ha subrayado que ni el ébola ni el hantavirus son amenazas nuevas, pero ha advertido de que el contexto actual sí lo es. También ha recordado que el actual brote en África se desarrolla en una región marcada por conflictos armados, desplazamientos masivos de población y una prolongada crisis humanitaria, factores que han dificultado la detección temprana de casos y el rastreo de contactos. Según la OMS, la epidemia permaneció sin detectar durante semanas y podría haber estado circulando durante meses antes de ser identificada oficialmente.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, visita el centro de tratamiento del ébola AFP

Tedros, además, ha insistido en que la respuesta debe ser necesariamente colectiva. Citó la colaboración de numerosos países y organizaciones internacionales en las evacuaciones médicas, el despliegue de equipos sanitarios y el refuerzo de la capacidad de diagnóstico. "El ébola ha demostrado una y otra vez que se necesita una respuesta compartida", ha señalado.

En ese sentido, ha reivindicado los avances sanitarios logrados gracias a la cooperación internacional durante las últimas décadas. Recordó la reducción de la mortalidad por malaria y el descenso del consumo de tabaco a escala mundial, logros que, dijo, no pueden atribuirse a una sola institución ni a un único país. "No me atribuyo ningún mérito por esos avances. Solo han sido posibles gracias a la cooperación entre países", ha afirmado.

Uno de los mensajes más repetidos por Tedros durante su visita a RDC y Uganda ha sido la importancia de la confianza ciudadana. "La confianza lo es todo", ha dicho. A su juicio, cuando se rompe entre las comunidades y las autoridades sanitarias, las consecuencias pueden ser devastadoras.