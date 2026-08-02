Crisis migratoria en Ceuta, en directo | La ciudad recupera la normalidad tras la entrada masiva de migrantes
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La ciudad autónoma de Ceuta va recuperando poco a poco la normalidad tras la llegada masiva de unos 50.000 migrantes el pasado jueves. La mayoría de ellos ya ha regresado a Marruecos, aunque todavía quedan algunos que se niegan a abandonar la ciudad.
La presión migratoria también ha afectado a Melilla, donde sin embargo se abrió el paso fronterizo de Beni-Enzar de forma gradual este sábado. La crisis migratoria ha dejado tras de sí 67 personas que han fallecido en el mar intentando llegar a la costa española y el próximo martes los ministros de Interior de la UE van a abordar la situación.
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En directo, última hora de Ceuta hoy:
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Aumentan las denuncias y peticiones de información de desaparecidos en la entrada masiva.
Las denuncias y peticiones de información de muchas familias de Marruecos que buscan a familiares desaparecidos con motivo de la entrada masiva del pasado 30 de julio se han incrementado en las últimas horas, sobre todo a raíz del conocimiento de muchos fallecidos.
Familiares y amigos de estas personas, entre ellas muchos menores de edad, se han puesto en contacto con los medios de comunicación y han utilizado las redes sociales para acompañar fotografías de personas cuyo paradero se desconoce.
Según han informado a EFE fuentes policiales, se ha recomendado a estos familiares que presenten la correspondiente denuncia para poder cotejar los datos con los cadáveres que han sido encontrados en el entorno del espigón fronterizo.
La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han localizado en estos días los cadáveres de 67 personas y sólo se tiene conocimiento de que entre ellos había una mujer.
La mayor parte de los fallecidos murieron ahogados cuando intentaban alcanzar las costas de Ceuta en la entrada masiva del jueves. Los 67 cadáveres fueron primero trasladados a las dependencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y posteriormente están siendo llevados al hospital militar. Se espera la llegada de forenses para agilizar los trámites de las autopsias así como de expertos en la identificación para cotejar datos.
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Buenas noches, comenzamos la narración minuto a minuto, de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla, hoy 2 de agosto. En este enlace se puede seguir todo lo ocurrido el sábado 1 de agosto.